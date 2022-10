En la nueva era de las redes sociales, los emojis aparecieron como una manera divertida de acompañar los mensajes de texto, una herramienta para mejor expresar sentimientos sin estar cara a cara. Sin embargo, a lo largo de los años, los emoticones evolucionaron en número y complejidad, hasta tal punto que podrían considerarse su propio metalenguaje.

Los emojis realmente funcionan como una ciencia: según un estudio de Adobe de 2021, el 67 % de los usuarios de emojis de todo el mundo piensa que otras personas que usan emojis son más amigables, divertidas y geniales que las que no los usan. Además, más de la mitad de esas personas se sienten más cómodas expresando sus sentimientos a través de emojis que manteniendo conversaciones tradicionales.

En el gran universo de los emojis es fácil equivocarse a la hora de comunicar, aún con emojis que no parecen esconder un significado en particular (cada emoji de corazón, por ejemplo, tiene un significado diferente dependiendo de su color y decoración). El lenguaje de los emoticones se vuelve aún más complicado cuando salimos de los tradicionales "smileys", las originales caras sonrientes que no ocultan mucho significado.

Una de estas nuevas adiciones es el emoji de las palmas arriba: originalmente animado para mostrar dos manos levantándose al aire, como podría hacerse junto con la exclamación "¡banzai!" en Japón, su paso a los emojis lo convirtió en lo que hoy podemos ver en las redes sociales; dos palmas que se elevan en celebración.

Las diferentes versiones del emoji de las palmas arriba.

Es uno de los emojis más usados de WhatsApp

"Manos levantadas", como es denominado en el sitio oficial de Emojipedia, se aprobó como parte de Unicode 6.0 en 2010 con el nombre de "Persona levantando ambas manos en celebración" y se agregó a Emoji 1.0 en 2015. Después de algunos meses, ya se podía utilizar en las plataformas más populares (Twitter, Facebook, Instagram y WhatsApp), al igual que la mensajería de los teléfonos iOS y Android.

Pero, ¿cuál es su significado? La página web dedicada a clasificar emojis define que su uso expresa el festejo de un suceso, una felicitación ante una buena noticia o una señal de alivio. En el uso cotidiano, sin embargo, las dos manos elevándose hacia el cielo también son utilizadas por usuarios con un tinte religioso, ya que el gesto se asemeja al gesto de bendición utilizado por los sacerdotes católicos. El gesto también puede ser tomado como una solicitación para realizar un doble choque de manos, como una manera de celebrar un trabajo bien hecho.