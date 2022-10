Tras numerosos rumores, Netflix confirmó el lanzamiento de un plan ecónomico apoyado por publicidad. De esta forma, la nueva suscripción del servicio de streaming costará 6,99 dólares (unos $1.698,57) al mes.

Reed Hasting, director ejecutivo de la compañía, desistió de su oposición a la publicidad debido a la caída de usuarios. El objetivo del flamante plan es aumentar los ingresos en tiempos económicos más difíciles y con una creciente competencia.

Puntos a favor y en contra del nuevo plan de Netflix

El nuevo servicio con publicidad se lanzará en noviembre en 12 países y según Greg Peters, director de operaciones de Netflix, "aumentará el número de miembros y, con el tiempo, creará un importante flujo de ingresos y beneficios".

El ingreso de la publicidad obligará a compañía a proporcionar datos sobre el número de reproducciones que durante mucho tiempo resistió a compartir, incluido el tamaño de sus audiencias. De hecho, el año próximo se asociará con Nielsen para medir y verificar cuántas personas en Estados Unidos vieron los anuncios.

De acuerdo a las calculos de Morgan Stanley, Netflix podría recaudar hasta 3.000 millones de dólares al año con la publicidad en 2026, pero espera que la mayor parte sea generada por los suscriptores que se cambian a niveles de membresía sin publicidad.

Y si bien es unos $700 más barato que el actual plan más económico, los usuarios deberán lidiar con la publicidad: tienen previsto mostrar entre cuatro y cinco minutos de anuncios por hora en formatos de 15 y 30 segundos.

El nuevo plan estará disponible, al menos en un principio, en Australia, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea, México, España, Reino Unido y Estados Unidos.

Pero Netflix no la única plataforma que dara paso a la publicidad, ya que Disney Plus anunció que lanzará un plan con publicidad en diciembre por 7,99 dólares, al tiempo que subirá los precios para los clientes no quieran anuncios. Otros servicios, como Hulu, Paramount Plus y Peacock, ya ofrecen versiones con publicidad.

Cambiar plan de Netflix

Podés cambiar tu plan de Netflix en cualquier momento siguiendo estos pasos:

Iniciar sesión en tu cuenta de Netflix. Dirigirte a "Información del plan" y seleccionar "Cambiar de plan". Seleccionar el plan deseado y, luego, hacer click Continuar o Actualizar. Seleccionar Confirmar cambio o Confirmar.

El cambio de plan por uno superior se aplica de inmediato para que puedas disfrutar de todas las nuevas funciones. Un datoa tener en cuesta es que al tratarse de un servicio prepago, tu fecha de facturación variará en función del saldo restante del último pago que hiciste.

Planes de Netflix

Netflix básico

Puedes ver en 1 dispositivo compatible a la vez.

Películas, series y juegos móviles sin límite.

Series y películas sin anuncios.

Descarga en 1 dispositivo compatible a la vez.

Puedes ver en HD (disponible a partir de noviembre de 2022).

Opción para agregar 1 casa extra.

$ 2.427,57 al mes (posibilidad de agregar una casa extra por $ 219 al mes)

Plan estándar

Puedes ver en 2 dispositivos compatibles a la vez.

Películas, series y juegos móviles sin límite.

Series y películas sin anuncios.

Descarga en 2 dispositivos compatibles a la vez.

Puedes ver en Full HD.

Opción para agregar hasta 2 casas extras.

$ 3.885,57 al mes (posibilidad de agregar una casa extra $ 219 al mes)

Plan premium