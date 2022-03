Hoy en día quedarse sin carga en el móvil es un gran dolor de cabeza, ya que por él pasa gran parte de nuestra vida. Pero las cosas pueden presentarse aún peor. No hay nada que genere más malestar en una persona que no tener batería y que se corte la luz en el hogar. Como es un problema que está a la vuelta de la esquina en Argentina, te contamos qué podés hacer en esos momentos en que el suministro eléctrico no funciona.

La duración de la batería de un celular es relativo, va a depender de su uso y de los ciclos de carga, pero es seguro que ahora no tiene la misma duración que antes. Son muchos los usuarios que se preguntan por qué dura cada vez menos la carga. Lo cierto es que la obsolescencia programada es uno de nuestros mayores enemigos, y la sufrimos todos, tengamos el aparato que tengamos.

Si a esto mencionado le sumamos el problema recurrente que tenemos los argentinos de falta de servicios, el malestar general es un mayor. Según el ex secretario Juan Garade, por la crisis del gas y el petróleo, habrá cortes de energía en el sector industrial. Si bien por ahora solo se estima que afectara a las fábricas, es mejor estar prevenidos y tener en cuenta estos trucos.

Cargador portátil

Si bien es una inversión, ya que uno de buena calidad ronda los $2 mil, tener uno cargador portátil te va a dar muchísima tranquilidad. Siempre vas a estar seguro de que podrás cargar la batería y que con a pesas un rato, el aparato tendrá vida de nuevo. Una gran ventaja de este es su fácil uso, cualquier persona lo puede emplear aunque no tenga grandes conocimientos tecnológicos.

En este último tiempo, este tipo de cargadores ha crecido en popularidad, de hecho hay cada vez más compañías que le regalan a sus trabajadores este tipo de elementos. A lo largo de los años, se ha demostrado que su efectividad en momentos de emergencia es 100% asegurada.

El cargador portátil es ideal para llegar a todos lados.

Cargador de vehículos

En momentos de falta de servicio de luz, muchas personas se olvidan que los autos, camionetas y camiones tienen la capacidad de cargar cualquier dispositivo electrónico y en simples pasos.

Aunque no es la opción más rápida ni barata, debido al alto precio de los combustibles, es una manera de salir de la emergencia. Para poder cargar el celular desde tu vehículo, debes encender el coche y conectar el teléfono a través de un cable USB al estéreo. Hay autos y camionetas que ya tienen incorporado el sistema de conexión.

El cargador de vehículo es buena opción, pero no es económica.

Cargadores solares

Sin dudas son un gran avance tecnológico, pero aún no son muy conocidos, por ende no son populares. Igualmente, se puede encontrar una gran variedad en plataformas online de ventas de productos como Mercado Libre.

El funcionamiento del cargador solar es similar al portátil. Simplemente, se debe conectar un dispositivo al otro sin necesidad de ningún tipo de corriente eléctrica. Para darle batería al cargador, hay que dejarlo bajo el sol durante todo un día y luego lo podrás utilizar donde desees o necesites. Su duración es óptima, con lo cual es una buena inversión.

El cargador solar es el más amigable con el medio ambiente.

Carga inalámbrica inversa

Es un método novedoso y relativamente reciente, por eso no todos los dispositivos móviles tienen esta tecnología. Primero fue ofrecida por Huawei, fue seguido por Samsung y ahora casi todos los últimos modelos de smartphone, de todas las marcas, lo poseen.

Básicamente, hay móviles que tienen la capacidad de cambiar la carga con otro dispositivo. Este un nuevo avance tecnológico, ya que un celular puede cargar a otro juntando la bobina electromagnética, la parte debajo de la cámara del revés de la pantalla. Es un fácil y cómodo de usar.