La aplicación de WhatsApp no deja de sorprender a sus usuarios. La app más utilizada en el mundo, estuvo trabajando en una nueva actualización. Se trata de poder usar WhatsApp en la PC sin necesidad de tener el celular conectado, como era necesario hasta ahora.

La versión del soporte multidispositivo fue anunciada en julio de 2021. Esta actualización estaba en una fase de prueba para ver si todo salía bien, aunque muchos usuarios ya probaron esta nueva característica.

Así se veía antes WhatsApp Web.

Según pudieron saber las fuentes, las personas que ya probaron hace un tiempo están muy contentas con la actualización. Además, no hubo quejas por parte de los usuarios. Es importante conocer el funcionamiento de esta versión y cómo activarla.

Cómo activar la nueva actualización de WhatsApp

A fines del año pasado, la versión que estaba en fase beta ya comenzó a llegar a los usuarios. Para actualizar y estar en la última versión, hay que seguir unas pequeñas instrucciones.

Al ingresar a WhatsApp Web, debe aparecer la pestaña del navegador de PC con un mensaje que dice: "Nueva versión de WhatsApp Web disponible. Con esta actualización, tu teléfono ya no tendrá que permanecer conectado para usar WhatsApp Web. Instalar la actualización".

Ahora solo hay que hacer click en el mensaje para que comience a instalarse la actualización inmediatamente. Antes de que empiece a bajarse la nueva versión, WhatsApp avisa nuevamente que no hará falta que el celular permanezca conectado a WhatsApp Web, de escritorio o en otros dispositivos.

Una vez finalizada la descarga de actualización, la sesión de WhatsApp que estaba activa en la computadora ya no estará más conectada. De todas maneras, está la opción de volver a vincular el teléfono nuevamente y desde ese momento podrás utilizar WhatsApp normalmente enviando o recibiendo mensajes. Y, ahora con la nueva versión seguirás empleando la app sin que el móvil esté conectado a una red wifi o a la red de datos móviles.

En julio del año pasado, desde Meta dijeron que el plan se basaba en "quitar los smartphones de la ecuación", ellos consideraban que el móvil era "el único dispositivo capaz de cifrar mensajes de extremo a extremo o de iniciar llamadas". Lo que molestaba a los usuarios era que había problemas de limitación, ya sea por la desconexión o por la poca batería del celular. El otro problema era que solo se permitía estar conectado un dispositivo a la vez.

Las limitaciones de la nueva actualización

Como se contó anteriormente, muchos usuarios ya probaron esta versión en la fase beta. José García, integrante de Xataka, contó que la actualización es prácticamente "invisible" porque "la experiencia no cambia demasiado a usarlo con el móvil conectado. De hecho, es prácticamente idéntica, únicamente que con menos ataduras".

Hay que tener en cuenta que "no funciona con dos móviles. O sea, puedes utilizar un móvil y hasta cuatro dispositivos (portátiles, PCs, etc.), pero no dos móviles".

Pero, más allá de esta limitación "la ventaja de esta nueva opción de no necesitar el móvil es que así no me tengo que preocupar de la batería", dijo Enrique Pérez, compañero de José.

Las limitaciones que hay que conocer precisamente son: No podrás ver la ubicación en tiempo real en dispositivos vinculados, no podrás fijar chats en WhatsApp web, no podrás ver ni restablecer invitaciones a grupos ni unirte . ellos, no podrás enviar mensajes ni llamar a contactos que utilicen un. versión muy desactualizada de WhatsApp en sus teléfonos desde t. dispositivo vinculado, no podrás llamar desde portal ni WhatsApp escritorio . dispositivos vinculados que no usen la versión beta para varios dispositivos.

La nueva actualización no permitirá ver la ubicación en tiempo real en otros dispositivos.

Tampoco funcionarán otras cuentas de WhatsApp en tu portal a menos que se hayan añadido a la versión beta para varios dispositivos y los usuarios de WhatsApp business no podrán editar el nombre ni las etiquetas de su empresa desde WhatsApp web o escritorio.