A poco menos de un año de su creación, la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp Plus se volvió una de las opciones favoritas en miles de usuarios de Android o iOS a pesar de las advertencias. Ahora, la app lanzó una actualización con importantes novedades de diseños y funciones.

A pesar de la similitud de sus nombres, WhatsApp Plus no tiene nada que ver con WhatsApp, de hecho es una versión no autorizada y paralela de la plataforma de mensajería instantánea propiedad de Facebook. Sin embargo, ganó gran popularidad por su nuevo diseño, por los detalles estéticos y por la gran cantidad de interfaces que no ofrece la versión oficial.

En cuanto a los temas, los desarrolladores de WhatsApp Plus anunciaron que desde ahora podrás tener uno nuevo cada día, si así lo deseás. Con esta actualización de WhatsApp Plus no sufrirás ninguna repercusión si lo que querés es sentir tu interfaz fresca y diferente cada día.

Además de la interfaz, WhatsApp Plus se diferencia de la versión original al ofrecer un mayor tamaño de descarga y más stickers.

.

¿Cómo tener WhatsApp Plus y cuáles son sus ventajas?

Para tener WhatsApp Plus en tu dispositivo Android, es necesario que elimines el WhatsApp original, de lo contrario tendrás algunos problemas.

Primero deberás ir a Google Chrome y descargar el APK de WhatsApp Plus desde la página que desees.

y descargar el APK de WhatsApp Plus desde la página que desees. Recordá siempre revisar el URL para que no descargues algún malware o programa que puede dañar tu celular

o programa que puede dañar tu celular Cuando lo hagas, instalá la app dándole permisos a Google Chrome.

En el caso que aparezca una advertencia de que no podés instalar WhatsApp Plus, es necesario que borres todo lo referente a WhatsApp.

Para ello andá a los Ajustes, Aplicaciones y, en la barra de búsqueda, tipeá, WhatsApp.

Si ves una aplicación sin logo de WhatsApp, simplemente eliminala.

Finalmente, volvé a instalar WhatsApp Plus. Ahora sí podrás poner tu número de celular y elegir desde dónde querés que tus chats sean exportados.

.

Una de las ventajas que tiene la app paralela es la seguridad y su privacidad. Ahora permite configurar el modo de "no molestar", además de ocultar el estado de conexión y los chats. Además, también se puede congelar o suspender el estado de "visto por última vez" y activar el mensaje de auto eliminación.

También se podrán enviar archivos mucho más grandes que en la versión original, de hasta 50MB mientras que en la versión normal tiene un límite d. hasta 16MB.

En la versión oficial podés activar o desactivar las confirmaciones de lectura, pero con la versión WhatsApp Plus podés seleccionar los contactos que pueden ver o no tus confirmaciones.

.

Además, WhatsApp Plus amplió el catálogo de de emojis, muchísimos más que la aplicación oficial. El detalle está en que sólo los usuarios que tienen WhatsApp Plus pueden verlos.

Por otra parte, la aplicación podrá avisarte, si así lo deseás, cuando un contacto está en línea mediante una notificación.

Aunque vale la pena aclarar que a pesar de ser una aplicación de mensajería muy atractiva para los usuarios, esta cuenta con varios errores de seguridad como la ausencia del cifrado "de extremo a extremo", que pueden derivar en hackeos por invasiones desarrollados con facilidad.

.

Las advertencias de WhatsApp

"Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son realizadas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad", anunció WhatsApp a principios de este 2021 en un comunicado oficial.

Al ser WhatsApp Plus una app sin relación alguna con la empresa oficial podría presentar problemas de seguridad que derivarían en una eliminación completa y sin retorno de datos valiosos. Al ser una APK no legal, el contenido no está asegurado y se podría perder si se concreta una suspensión súbita de la aplicación.

En esa línea, WhatsApp emitió una alerta el 13 de julio por el uso de aplicaciones llamadas WhatsApp Plus o GB WhatsApp que afirman tener capacidades que no tiene la popular aplicación de mensajería instantánea y la reemplazan.

La empresa de la que Facebook es dueña anunció que aquellos que usan WhatsApp Plus, GB WhatsApp u otra aplicación de terceros pueden tener tu cuenta suspendida temporalmente de la app oficial en una primera instancia o permanentemente si reinciden.