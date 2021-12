Cada vez son más las personas que deciden cambiar WhatsApp por la versión alternativa WhatsApp Plus, cuya versión APK 18.40.0 ya disponible. A pesar de las constantes actualizaciones de la aplicación de mensajería, algunos usuarios no pueden esperar para disfrutar de las "mejoras" y deciden instalar la versión no oficial.

WhatsApp Plus es una APK (Android Aplication Package) que consigue modificar la platarforma de mensajería instantánea propiedad de Meta, permitiendo un enorme abanico de personalización: más emojis, fondos, menús, nuevas opciones de llamadas y videollamadas. Otra característica sobresaliente de la app es una mayor capacidad de enviar archivos (hasta de 50 MB) y sin reducir la calidad de la foto, tal como ocurre en WhatsApp (16MB).

Esta aplicación fue creada en 2012 por un programador español conocido como Rafalense. Y si bien WhatsApp logró suprimirla en 2015, años después regresó y la versión modificada sigue estando disponible con diferentes versiones. Por esto último es fundamental asegurarnos de la procedencia del archivo de descarga, ya que existen malwares camuflados como la APK que podrían infectar tu celular con virus y otras amenazas.

Por otra parte, WhatsApp advirtió en más de una oportunidad del riesgo que corre la cuenta de un usuario que utiliza una versión no admitida: "Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra 'suspendida temporalmente' significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada. (...) Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente", dice el comunicado de la compañía.

¿Cómo descargar WhatsApp Plus 18.40.0?

Eliminar la aplicación original de WhatsApp.

Buscar en Google Chrome la versión de WhatsApp Plus v17.50 de la aplicación como archivo de instalación.

la versión de de la aplicación como archivo de instalación. Revisá bien el enlace de la página donde vayas a realizar la descarga para evitar que se trate de malware.

Una vez en la página web, pulsá en "Instalar WhatsApp Plus". Aceptá los permisos al navegador para que no bloquee la descarga.

En caso de recibir un mensaje de que no es posible la instalación de la aplicación, vaya a la configuración de la aplicación del teléfono para eliminar todo aquello relacionado con WhatsApp.

Luego de completar la descarga, añade un número de teléfono para que vincular los contactos.

Recordá que WhatsApp Plus sólo está disponible para teléfonos con sistema operativo Android.

¿Cuáles son las novedades de la última actualización de WhatsApp Plus?