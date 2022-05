WhatsApp es la aplicación de mensajería más popular y la compañía propiedad de Meta trabaja constantemente en actualización para satisfacer las demandas de sus usuarios. Pero de todas formas, hay quienes no están satisfechos y cada vez son más los que acuden al APK más famoso: WhatsApp Plus, que en su última actualización realizó considerables mejoras.

El ritmo de desarrollo de WhatsApp Plus 2022 es muy rápido, con actualizaciones casi cada semana, a veces con más novedades y otras con menos. En esta ocasión, son positivas y ya están disponibles para todas aquellas personas que tengan instalada la versión 20.00.0.

Este servicio de mensajería no oficial, ha incluido importantes mejoras en diversas funciones. Para ser más específicos: en la interfaz de las llamadas de voz, novedades para promocionar grupos, así como un nuevo y sencillo atajo al buscador.

Todas las novedades de WhatsApp Plus

En primer lugar, renovó la interfaz de las llamadas de voz: a pesar de que no tiene un estilo novedoso, es innovador, pero si deseás mejorarlo puedes descargar los temas y personalizar la pantalla.

También presento un nuevo atajo para buscar mensajes: se trata de un flamante acceso más sencillo para poder ubicar con mayor facilidad los mensajes con cada contacto.

De igual forma, puedes hacer promoción de WhatsApp de manera pública: siempre y cuando haya alguien que cree los grupos abiertos entre la comunidad de WhatsApp Plus, podrás promocionar la comunidad en la que estés presente hasta con 5 etiquetas.

Aunque es más habitual en Telegram por sus capacidades adicionales, hay quienes generan grupos de WhatsApp abiertos para cualquier persona, y de esta manera podremos promocionar el nuestro.

Además, ahora se utiliza WhatsApp versión 2.22.6.72 como base para WhatsApp Plus. Esto es importante, porque para implementar las futuras novedades oficiales que lance la empresa será necesario trabajar con una actualización reciente.

WhatsApp Plus 2022 20.00.0 no se consigue de Google Play Store, pues la tienda oficial de Android no admite mods. Además, instalarlo puede generar dolores de cabeza si su uso es detectado por WhatsApp