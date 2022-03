WhatsApp constantemente suma nuevas funciones en la app. Sin embargo, ese proceso suele demorarse porque pasa por diferentes filtros hasta que llegan a todos los usuarios. Es así que WhatsApp Plus, una APK de la plataforma de mensajería instantánea propiedad de Meta, se convirtió en la aplicación preferida de muchas personas debido a las herramientas que posee. Una tendencia que probablemente aumente con las flamantes novedades de su última versión.

La actualización WhatsApp Plus 2022 19.20.0 ya está disponible para la descarga y viene con algunos cambios más que atractivos, aunque también viene con mejoras y correcciones de errores.

La última versión de la APK sumó herramientas muy útiles por lo que conviene actualizar la app: una de las principales novedades es WhatsApp Locker, la cual permite bloquear la aplicación.

.

Además, añadió pequeños ajustes de privacidad nuevos entre los que se encuentran la capacidad de ocultar los nombres de los contactos en la pantalla de los chats y ocultar el icono de llamada en la conversación.

Esta versión de WhatsApp Plus está basada en WhatsApp 2.21.24.22, que los usuarios pueden descargar desde Google Play.

Vale la pena acorada que WhatsApp Plus no está disponible en Google Play por tratarse de una versión no oficial de la app original. Además, a la hora de instalarla, se debe tener en cuenta que la compañía propiedad de Meta podría detectar su uso y tomar medidas al respecto.

.

Las novedades de WhatsApp Plus en 2022

La primera versión del año de WhatsApp Plus se lanzó a comienzos de enero y desde entonces no dejó de sumar funciones, algunas de ellas muy celebradas.

Una de ellas es la posibilidad de mantenerte las 24 horas "en línea", aunque en realidad no lo estés. Pues aparecerás conectado para tus contactos cuando estos se metan en el chat que tienen con vos.

Otra herramienta muy útil es la ofrece la posibilidad de ver cuántas veces quieras las fotos y videos programados para una sola vista, es decir, podrás echarles un vistazo a los archivos que te manden las veces que quieras sin importar que los mismos hayan sido programados para destruirse.