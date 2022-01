Cada vez son más las personas que empezaron a usar WhatsApp Plus por diversas razones. Son varios los usuarios que prefirieron mudarse a la versión no oficial de la app con la finalidad de obtener no solo nuevas funciones, sino también seguir chateando con todos sus amigos.

En WhatsApp Plus existen herramientas como poder cambiar de color la interfaz y las nubes de las conversaciones, así como activar el “modo avión” y hasta el “modo invisible”. Además, mediante ella podrás chatear sin necesidad de aparecer “en línea”.

Sin embargo, no todas son buenas con esta APK de la plataforma de mensajería instantánea propiedad de Meta. Por ejemplo, si la compañía detecta su uso, WhatsApp le enviará un mensaje a los “sancionados” en el que les indicará que se encuentran temporalmente suspendidos.

.

“Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestros Términos de servicio. WhatsApp no es compatible con estas aplicaciones de terceros porque no podemos validar sus prácticas de seguridad”, explicaron desde la empresa.

No obstante, eso no resultó como un freno para aquellas personas decididas a acceder a un abanico de posibilidades no disponibles en la app oficial. Más aún después del lanzamiento de la última versión de WhatsApp Plus.

Pero en las últimas semanas, se registró un nuevo inconveniente: muchos usuarios no podían acceder a la aplicación de mensajería por un "error". Es por eso que a continuación compartiremos un instructivo para su correcta instalación.

.

¿Cómo instalar Whatsapp Plus 2022 sin error y de manera correcta?