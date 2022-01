WhatsApp Plus y GB WhatsApp son las aplicaciones más populares entre las personas interesadas en ampliar las funciones de la ya conocida app de mensajería, WhatsApp. Pero, ¿por qué son tan atractivas?

Ambas opciones son muy similares, pero tienen algunas funciones que las diferencian y de esta manera se pueda elegir cuál de las dos es la que más mejor, de acuerdo a tus necesidades.

Coincidencias

A nivel interfaz, el aspecto de ambas apps es idéntico. Las dos se organizan en 3 pestañas situadas en la parte superior dedicadas a los chats, los estados y las llamadas o videollamadas.

El aspecto del menú de opciones también es similar, aunque cambia el nombre de la app en la parte superior.

En cuanto a las opciones que hay en su interior, también son las mismas. Ambos tienen idénticas opciones de privacidad que permiten mostrar o no si estamos conectados y en línea, ocultar la hora de la última conexión sin renunciar a ver la de los demás, ocultar cuándo se está escribiendo un mensaje o desactivar el doble tilde azul que indica que un mensaje ha sido leído.

Lo mismo ocurre con las opciones de seguridad, donde es posible bloquear el acceso mediante diferentes métodos u ocultar conversaciones.

Diferencias

La principal y casi única diferencia entre GB WhatsApp y WhatsApp Plus es que con la primera se puede instalar dos cuentas, incluyendo la versión original de WhatsApp, en el mismo teléfono. Y si bien WhatsApp Plus también se permite dos cuentas en el mismo dispositivo, no podés instalar la original.

Vale aclarar que en cualquiera de los casos necesitarás dos tarjetas SIM operativas, ya sea en dos teléfonos o en un celular que ofrezca Dual-Sim.

La diferencia está en su origen. Pese a que hoy por hoy ambas son mantenidas por el usuario ruso AlexMods, WhatsApp Plus fue originalmente creada un usuario español, conoció como Rafalense, en el año 2012. Sin embargo, abandonó su proyecto hace años.

Por su parte, GBWhatsApp es una app con menos recorrido a sus espaldas, ya que sus primeros reportes datan del año 2018.

¿Cuál de los dos elegir? Es conveniente elegir GB WhatsApp por el simple hecho de que puede coexistir con WhatsApp Messenger y, por lo tanto, da una opción extra al usuario, pero las diferencias entre uno y otro son mínimas.

¿Cuáles son los riesgos?

Las ventajas de ambas app traen consigo algunos riesgos, pues ambas aplicaciones utilizan el código fuente de WhatsApp sin el permiso de sus propietarios (Meta).

Las APKs son clonaciones no oficiales y por ende es peligroso. Por esto, existe el riesgo de que WhatsApp te identifique y te suspenda la cuenta. Después de todo, la compañía busca siempre la identificación de esta cuenta y bloqueará su uso cada que tenga la oportunidad.