A través de WhatsApp, más de 2.000 millones de personas al día pueden mantenerse en contacto con familiares, amigos, compañeros de trabajo y mucho más. Sólo basta con agendar sus números en tu lista de contactos para poder enviarles mensajes, audios, stickers y memes a gusto. Sin embargo, existe el riesgo de que un desconocido haga lo mismo con tu número, aún sin tu permiso.

WhatsApp ofrece diferentes cuidados para mantener la privacidad de sus usuarios, pero no hay manera de evitar que otra persona inicie una conversación con nosotros una vez que consiguieron nuestro número, ya sea através de un chat grupal con muchos integrantes o porque otra persona le paso tu número.

.

Si bien no es posible evitarlo, existe una manera de saber si un desconocido nos agregó a su lista de contactos. Este truco no requiere la descarga de aplicaciones terceras, ya que usa una mecánica ya presente en la versión oficial de WhatsApp: las listas de difusión. De acuerdo con el Centro de Ayuda de la app, esta herramienta sirve para que envíes el mismo mensaje a varios contactos de forma simultánea, evitándote la tarea de escribirlo una y otra vez en cada chat.

Las listas de difusión tienen una peculiaridad: los mensajes que envíes llegarán a todas las personas que tengan tu número guardado, aunque no estén entre tu lista de contactos. Sirviéndose de esta función, será posible identificar a quienes te tengan agendado sin que lo sepas y podrás bloquearlos en caso de que no los identifiques. Para enviar un mensaje de difusión, deberás seguir los siguientes pasos:

Whatsapp: cómo saber quien me tiene agregado

Siguiendo estos pasos, averigua quién te tiene agendado en sus contactos y quién no.

Para enviar una difusión, debemos entrar a WhatsApp y desplegar el menú ubicado en la esquina superior derecha. Entre las opciones, seleccionar "Nueva difusión". A continuación, la app abrirá otra pantalla con una lista de contactos; escoge a quienes no tengan nombre, foto, información de perfil o simplemente alguien que te dé curiosidad. Confirma tu selección y envía un mensaje de prueba.

Espera hasta que el mensaje llegue a los contactos seleccionados, luego ingresa al chat de la lista de difusión y mantén presionado el mensaje que enviaste. Desplázate hasta los tres puntos en la esquina superior derecha y aprieta la opción "Info".

.

En el menú informativo, podrás ver quienes ya leyeron el mensaje, a quienes les llegó y quienes no lo recibieron. Las personas que lo hayan leído o recibido te tienen agregado en su lista de contactos; si no reconoces a alguien, bloquéalo de inmediato y revisa tu configuración de privacidad.

Por el contrario, si nunca les llegó el mensaje, es posible que no te tengan agregado en su agenda. Asimismo, puede que la persona no tenga acceso a Internet en ese momento o que no sea muy activa en WhatsApp.