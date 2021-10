WhatsApp es una de las aplicaciones más populares del mundo. A diario millones de personas usan su servicio para comunicarse ya sea con sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc. Sin embargo, hay situaciones en donde personas desconocidas tengan acceso a su número y por eso se reveló un truco para lograr solucionar este problema.

La aplicación de mensajería está en un proceso de reconversión en donde no sólo busca nuevamente implementar sus nuevas polítcas de privacidad, sino que también se informó que en pocos días el servicio dejará de funcionar en una gran variedad de dispositivos móviles por ser considerados obsoletos.

A pesar de la renovación de la app propiedad de Facebook, los usuarios pueden encontrar diferentes trucos y funciones ocultas dentro de la plataforma que no logran mejorar el servicio sino que hasta puede mejorar la privacidad, incluso si esa herramienta no fue pensada con esa finalidad.

En esta oportunidad, se reveló que WhatsApp permite saber qué contactos los tienen agendado y cuáles no en la plataforma. Se trata de una función de la app que puede ser usada por todos los usuarios para enterarse si formamos (o no) parte de la agenda de contactos de otro.

¿Cómo saber si algún desconocido lo tiene agendado en WhatsApp?

El truco se puede realizar desde la aplicación sin necesidad de descargar cualquier app de terceros. Lo primero que deberá hacer es entrar en WhatsApp y crear una nueva lista de difusión.

A continuación, lo que tedrá que hacer es enviar cualquier tipo de mensaje a través de la lista. Luego de ello, solo deberá esperar a que los destinatarios abran y lean el mensaje. El siguiente paso es mantener pulsado el mensaje enviado y hacer clic en "Info" cuando se despliegue el menú.

Tras ello, WhatsApp mostrará los teléfonos de quienes hayan recibido y leído el mensaje. Además, aquí se podrá saber si una persona tiene o no nuestro número de contacto en la agenda, a pesar de que usted no lo tenga agregado o no se lo haya proporcionado.

El listado completo de celulares que se quedarán sin WhatsApp

Samsung: Galaxy Trend Lite; Galaxy Trend II; Galaxy S II; Galaxy S3 mini; Galaxy Xcover 2; Galaxy Core y Galaxy Ace 2.

LG: LG Lucid 2; LG Optimus F7; LG Optimus F6; LG Optimus F5; LG Optimus F3; LG Optimus L7; LG Optimus L5; LG Optimus L7 II Dual; LG Optimus L5 Dual; LG Optimus L4 II Dual; LG Optimus L3 II Dual; LG Optimus Nitro HD; LG Optimus 4X HD; LG Optimus F3Q; LG Best L5 II; LG Best L3 II; LG Best L7 II; LG Best L4 II; LG Best L2 II y LG Enact.

Huawei: Huawei Ascend G740; Huawei Ascend Mate; Huawei Ascend D Quad XL; Huawei Ascend D1 Quad XL; Huawei Ascend P1 S y Huawei Ascend D2.

Sony: Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L y Sony Xperia Arc S.

Motorola: Moto Droid Razr.

Otras marcas: ZTE V956; ZTE Grand S Flex; ZTE Grand X Quad V987; ZTE Grand Memo. Alcatel One Touch Evo 7; Lenovo A820; HTC Desire 500; Caterpillar Cat B1; Archos 53 Platinum; Wiko Cink Five; Wiko Darknight; UMi X2; Run F1; Faea F1 y THL W8.

Apple: iPhone SE (16GB, 32GB, 64GB), iPhone 6S (16GB, 32GB, 64GB, 128GB) y iPhone 6S Plus (16GB, 32GB, 64GB, 128GB).