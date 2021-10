WhatsApp está preparando su última actualización del año, para la que falta cada vez menos. Se trata de una nueva versión del software de la app que tiene como principal objetivo mejorar su sistema de seguridad y privacidad. Y aunque es una buena noticias, para algunas personas significa el fin de una era, ya que muchos modelos de celulares se quedarán sin la aplicación.

La plataforma de mensajería instantánea propiedad de Facebook, desde su centro de ayuda, comenzó a advertir a sus usuarios- tiene mas de 2 mil millones en todos el mundo- que los cambios volverán obsolentas algunas versiones de Android e iOS.

Es así que a partir del próximo 1 de noviembre, los smarphones con el sistema operativo Android 4.0.4 y versiones anteriores, como teléfonos Apple con sistemas previos al iOS 10 dejarán de soportar WhatsApp.

Desde su sitio oficial, la compañía aclaró que no restringe “de forma explícita el uso de dispositivos liberados o desbloqueados” en su software para poder seguir utilizando WhatsApp. Sin embargo, la empresa advirtió que “debido a los cambios en la funcionalidad del dispositivo causados por estas modificaciones”, ya no podrá “ofrecer soporte si el dispositivo tiene una versión modificada del sistema operativo”.

La versión 4.0.4 de Android fue lanzada hace una década, el 19 de octubre de 2011 y se quedó sin soporte de Google en 2018. Por su parte, el sistema iOS 10 fue estrenado en 2013 y aplicado en los iPhone 5 y iPhone 5C.

¿Cuáles son los celulares que no van a tener WhatsApp?

Samsung: Galaxy Trend Lite; Galaxy Trend II; Galaxy S II; Galaxy S3 mini; Galaxy Xcover 2; Galaxy Core y Galaxy Ace 2.

LG: LG Lucid 2; LG Optimus F7; LG Optimus F6; LG Optimus F5; LG Optimus F3; LG Optimus L7; LG Optimus L5; LG Optimus L7 II Dual; LG Optimus L5 Dual; LG Optimus L4 II Dual; LG Optimus L3 II Dual; LG Optimus Nitro HD; LG Optimus 4X HD; LG Optimus F3Q; LG Best L5 II; LG Best L3 II; LG Best L7 II; LG Best L4 II; LG Best L2 II y LG Enact.

Huawei. Huawei Ascend G740; Huawei Ascend Mate; Huawei Ascend D Quad XL; Huawei Ascend D1 Quad XL; Huawei Ascend P1 S . Huawei Ascend D2.

Sony: Sony Xperia Miro. Sony Xperia Neo L . Sony Xperia Arc S.

Motorola: Moto Droid Razr.

Otras marcas: ZTE V956; ZTE Grand S Flex; ZTE Grand X Quad V987; ZTE Grand Memo. Alcatel One Touch Evo 7; Lenovo A820; HTC Desire 500; Caterpillar Cat B1; Archos 53 Platinum; Wiko Cink Five; Wiko Darknight; UMi X2; Run F1; Faea F1 y THL W8.

Apple: iPhone 6; iPhone 6S plus y iPhone SE.

¿Cómo hacer para no perder la aplicación?

Si tu celular aparece en el listado anterior, la única forma para continuar utilizando la versión oficial de WhatsApp es cambiando de celular. Sin embargo para las personas con un celular Android existe una alternativa.

El truco permite continuar usando WhatsApp con normalidad luego de la actualización: recurriendo al APK de WhatsApp, que además te permitirá conservar tu historial de conversaciones.

En el caso de iPhone, no existe esta alternativa y lamentablemente la única alternativa es cambiar de celular. Por lo que te servirá saber que existe una forma para comprar un smartphone de Apple a mitad de precio en Argentina.