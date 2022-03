Otra vez, WhatsApp sigue subiendo su calidad de servicio para que la gente se sienta atraída por la app. Así, logran disfrutar de una buena asistencia que los beneficia tanto a ellos como a los creadores de la empresa.

Cómo se sabe, esta aplicación de mensajería es una de las más utilizadas a nivel mundial. Millones y millones de usuarios son los que eligen esta función para estar en comunicación con personas sin importar la distancia geográfica. Para tener una buena referencia de sus consumidores, los empresarios no dejan de sorprender con las constantes actualizaciones y los trucos que se dan a conocer para brindar a la comunidad.

Textos, videos, documentos, PDF, imágenes y muchos archivos más son los que se pueden enviar mediante WhatsApp. Cabe destacar la importante opción de enviar notas de voz. Ya que se menciona esta función, hoy te contamos cómo podés mandar audios con la voz de “Vegeta”, uno de los personajes principales de la reconocida película Dragon Ball Super.

Vegeta, el personaje de Dragon Ball.

No es necesario descargar ninguna aplicación ni programa adicional en tu celular o el dispositivo que uses para poner en marcha este pequeño truco que sorprenderá a tus contactos. Todo se hace desde "Fake You", una página web que se destaca por crear sonidos con las voces de diferentes personajes de Dragon Ball Z. Los más conocidos son: Goku, Gohan, Piccolo, el Príncipe de los saiyajins, Vegeta.

Las voces son de René García (Vegeta), Mario Castañeda (Goku), Linda Young (Frieza), José Lavat (el narrador de DBZ) y algunos más que interpretan el doblaje del español latinoamericano, inglés y japonés.

¿Cómo mandar audios con la voz de un personaje de Dragon Ball?