WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada del mundo. Parte de su éxito se explica por la serie de trucos que permiten exprimirla al máximo, como el que sirve para averiguar quién tiene tu número sin que lo sepas. Y en esta oportunidad vamos a compatirte uno que no es realmente nuevo, pero que permite eliminar para todos cualquier texto que se mandaron una vez pasado el tiempo límite que WhatsApp impone, que suele estar fijado en alrededor de una hora.

A diferencia de otros secretos, para llevar a cabo este atajo no es necesario descargarse una aplicación complementaria, ya que usa las funciones que incorporan de fábrica los celulares. Cabe destacar que por el momento funciona solamente en dispositivos Android, por lo que en iPhone no se puede realizar.

Se trata de un truco muy util para esas ocasiones en la que se envía un mensaje en WhatsApp y a las horas uno se arrepiente, pero ya es demasiado tarde y no puede eliminarlo "Para todos", sólo "Para sí mismo".

.

Antes de explicar su funcionamiento, es importante resaltar que aunque el mensaje se puede eliminar después de varias horas desde su envío, esto no quiere decir que la otra persona no haya leído el contenido, es más, lo más lógico es que sí lo haya hecho. Además, únicamente se puede borrar los mensajes que incluyen texto, ya que no funciona con imágenes y stickers.

WhatsApp permite eliminar cualquier mensaje para uno mismo o para todos los participantes de un chat siempre y cuando se haga antes de que pasen 68 minutos desde el momento en el que se envían. Para borrarlos únicamente hay que pulsar durante unos segundos dicho mensaje y tocar en el icono de la papelera.

En ese momento la aplicación de mensajería dará la opción de eliminarlo para ti o para todos, y en este último caso nadie podrá seguir viéndolo, sino que aparecerá un texto en el que se indica que se ha eliminado. Si estás fuera de tiempo, tan sólo podrás borrarlo para vos, a no ser que utilices el siguiente truco.

.

¿Cómo eliminar un mensaje "para todos" en WhatsApp sin límite de tiempo?

Para eliminar un mensaje antiguo para todos los participantes de un chat, tanto individual como grupal, tan sólo hay que seguir los siguientes pasos:

Activar el modo avión del celular para desvincular a WhatsApp y que el smartphone no tenga Internet y no pueda activar la hora automáticamente.

Luego, hay que forzar la detetención de aplicación, ya que no basta con cerrar la app sin más. Hay que acudir a los "Ajustes" del teléfono, entrar en la sección '"Aplicaciones" y pulsar en "Detener".

.

Una vez hechos estos dos pasos, hay que desactivar la opción de recoger la hora de Internet de forma automática y cambiar manualmente la hora y fecha smartphone en los 'Ajustes'. Es recomendable seleccionar un día o una hora antes del envío del mensaje.

Llegados a este punto tan sólo queda entrar en WhatsApp y eliminar el mensaje para todos. Para completar el proceso hay que desactivar el modo avión del móvil y permitir que el dispositivo pueda actualizar de forma automática la fecha y hora a la actual. De esta forma, nadie más podrá ver el contenido eliminado.