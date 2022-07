WhatsApp es la plataforma de mensajería instantánea más utilizada en Argentina y una de las más populares del mundo. En la actualidad, tiene más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo y planea para 2027 superar los 3.000 millones.

Lejos de quedarse en su zona de confort, la compañía Meta, propiedad de Mark Zuckerberg, continúa perfeccionando el funcionamiento de su app y periódicamente lanza nuevas actualizaciones para optimizar la experiencia de navegabilidad del usuario, teniendo en cuenta la gran competencia que tiene por detrás, como por ejemplo, del cada vez más utilizado Telegram.

Pero los usuarios parecieran no conformarse nunca: exigen cada vez mayor cantidad de herramientas basadas en nuevas necesidades surgidas del uso de la app del teléfono verde. Cuando la aplicación no satisface esas necesidades surgen los llamados “trucos” o atajos que, muchas veces, sirven para dar una respuesta no oficial a diferentes demandas.

Es el caso del aviso cuando una persona está en línea. Actualmente, WhatsApp no posee dicha herramienta incorporada de manera oficial a su plataforma pero, hecha la ley hecha la trampa, existen algunas vías alternativas de solucionar este “problema” para aprovechar al máximo el funcionamiento de la aplicación.

¿Cómo recibir una notificación de WhatsApp cuando un usuario está en línea?

El primer dato importante a saber es que esta extensión sólo funciona en Google Chrome , a través de WhatsApp Web.

, a través de Para descargarla, tenés que ingresar a una extensión llamada “Online Tracker for WhatsApp”.

Una vez que la tengas en tu computadora, deberás abrir WhatsApp Web desde el navegador.

desde el navegador. Ahora simplemente esperá a que alguien se conecte a WhatsApp.

Cuando cualquier contacto tuyo lo haga, verás que aparece una notificación informándote quién se ha conectado.

quién se ha conectado. Dato importante: esto funciona siempre y cuando tengas a esa persona registrada.

De momento no existe ningún tipo de función que permita discriminar o seleccionar información sobre determinada persona.

ningún tipo de función que permita discriminar o seleccionar información sobre determinada persona. En caso de que quieras eliminarlo, simplemente desinstalá la aplicación de Google Chrome para seguir usando WhatsApp Web con normalidad.

¿Cómo ocultar la foto de perfil a contactos específicos?

La seguridad sigue siendo una cuestión muy importante para Meta y, por eso, sigue perfeccionando sus aplicaciones con el fin de preservar lo más posible la información personal de los internautas.

En tal sentido, ocultar la foto de perfil es una función que fue muy esperada por los usuarios de WhatsApp de todo el mundo, y que ya se encuentra disponible para la versión móvil de la app.

Si tenés interés en que algún o algunos de tus contactos no vean tu foto de perfil, te contamos cómo podés hacer.