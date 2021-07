Con la última actualización a su versión beta para Android, WhatsApp introduce por primera vez la función de fotos efímeras. La función no es novedosa en el mercado, con aplicaciones como Telegram e Instagram un paso adelante, pero responde al pedido realizado por varios usuarios de la aplicación de mensajería instantánea.

La nueva función permite configurar una imagen para que deje de estar disponible al receptor una vez que la abrió por primera y úinca vez. Una vez que son marcadas como abiertas en la aplicación las imágenes "desaparecen", pero con ayuda de estos cuatro sencillos pasos será posible acceder a las fotos efímeras cuantas veces se necesite:

Las fotos y videos con la nueva configuración desaparecerán después de verlos una vez.

1. Entrá a WhatsApp Web

A diferencia de uno de los trucos más populares para leer mensajes sin aparecer en línea en WhatsApp, la mecánica de fotos efímeras no puede engañarse tan solo activando el Modo Avión en el celular. WhatsApp ha diseñado la función para que el teléfono, no la nube, registre cuando una foto se abre aunque no estemos conectados a Internet.

Es por eso que necesitamos la ayuda de WhatsApp Web. La versión para escritorio necesita sincronizarse con el teléfono para abrir tus chats, por lo que no registrará localmente si se abrió o no una foto a menos que el teléfono esté en línea.

.

2. Activa el modo avión en el celular

El siguiente paso es cortar la conexión activando el Modo Avión en el teléfono, pero antes de hacerlo conviene asegurar que la imagen se descargó por completo. Las fotos o videos efímeros se tienen que descargar en la memoria del celular antes de aparecer disponibles para ver en la versión para PC.

Cuando aparezca habilitada la opción para ver la imagen desde el celular y tambén en WhatsApp Web, ya se puede activar el Modo Avión en el teléfono. Aunque la cuenta principal esté desconectada, la foto estará disponible en la versión Web.

El modo avión puede activarse desde la barra de notificaciones o dentro del menú de Ajustes.

3. Abre la foto en WhatsApp Web

Cumplidos los primeros pasos, la foto efímera estará disponible para abrir múltiples veces desde WhatsApp Web. Al no tener conectividad el celular, la aplicación no será notificada que se abrió la foto, por lo que continuará disponible mientras el teléfono esté fuera de red.

Así aparecen las nuevasa fotos que desaparecen en los chats de WhatsApp.

4. Cierra WhatsApp Web y desactiva el modo avión

Cuando necesiten volver a conectar el teléfono a Internet, será necesario primero cerrar por completo WhatsApp Web. Una vez apagada la versión de escritorio, será seguro desactivar el Modo Avión del celular. La foto continuará sin aparecer abierta en el chat.

La función de fotos que desaparecen aún no está disponible para todas las versiones de WhatsApp, con la empresa de Mark Zuckerberg realizando las últimas pruebas en la versión beta de la aplicación. Existe la posibilidad de que otros cambios sean implementados para el lanzamiento final, como quitar la posibilidad de sacar un screenshot a las fotos efímeras para maximizar la privacidad.