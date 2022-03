WhatsApp es una aplicación móvil con cientos de funciones para agilizar la comunicación diaria de sus usuarios. A pesar de las constantes actualizaciones que estrena la plataforma de Meta, varios de estos usuarios prefieren utilizar versiones no oficiales de WhatsApp para personalizar su experiencia.

Mientras estas versiones modificadas de WhatsApp ofrecen un gran rango de nuevas posibilidades, recientemente se descubrió que su uso no es del todo seguro para los internautas. De acuerdo con un informe sobre la actividad de malware en teléfonos realizada este enero por Dr. Web, tres de las versiones modificadas de WhatsApp más descargadas esconden un virus que secuestra información.

.

Más específicamente, las aplicaciones en cuestión esconden un troyano llamado Android.Spy.4498, cuya principal misión es robar las notificaciones del dispositivo, algo que puede abrir la puerta a un robo de información mucho mayor. También se dedica a descargar apps desconocidas en el teléfono, haciéndolas pasar por actualizaciones del servicio de mensajería pero mostrando un cuadro de diálogo totalmente diferente.

¿Qué versiones de WhatsApp contienen el virus maligno?

El virus fue detectado en los clones GB WhatsApp, OB WhatsApp y WhatsApp Plus. La app de mensajería ya había advertido a sus más de 2.000 millones de usuarios acerca del uso de estas versiones no oficiales, anunciando en un comunicado oficial que sus cuentas podrían verse temporalmente eliminadas si están utilizando servicios de terceros, justamente porque no es posible "validar sus prácticas de seguridad".

Las versiones modificadas de WhatsApp esconden un virus maligno.

WhatsApp aconsejó eliminar las versiones modificadas de su servicio lo antes posible, recordando a los afectados que pueden guardar sus chats con una copia de seguridad y transferir sus conversaciones a la app de Mega. La empresa de ciberseguridad que detectó el virus recomendó a todos los usuarios que posean estas versiones de WhastApp eliminar las aplicaciones y usar el cliente oficial de WhatsApp, además de instalar un antivirus en sus dispositivos.

Adicionalmente, aconsejaron no descargar aplicaciones desde fuera de la Google Play Store, porque la gran mayoría de apps maliciosas, como todos estos clones de WhatsApp, las tienes que descargar desde una fuente alternativa, ya que no pasan los controles de seguridad de la tienda de aplicaciones de Google.

WhatsApp también podrá cerrar tu cuenta por estas razones

La app de mensajería de Meta comenzará a sancionar a sus usuarios en abril.

Además de la amenaza contra las versiones no oficiales de su servicio, WhatsApp informó que estará cerrando cuentas que no cumplan con las políticas de uso para el fin de marzo.

Además del empleo de aplicaciones modificadas, la empresa de Mark Zuckerberg anunció que cerrará las cuentas de los usuarios que sean detectados generando spam o divulgando noticias falsas, no solo en WhastApp sino también en Facebook e Instagram, las otras aplicaciones de Meta. Por último, que varios usuarios te bloqueen en un mismo día y un período de inactividad de más de 120 días también provocarán un cierre de cuenta.