Este 31 de marzo, WhatsApp dejará de brindarle servicio y cerrará las cuentas de usuarios que usen celulares con determinadas características, que la compañía Meta considera peligrosas. Una de las razones de su contundente decisión se basa en su nueva política de privacidad para los usuarios. La empresa actualiza siempre sus condiciones de servicio para mejorar la experiencias de las personas que utilizan la aplicación de mensajería instantánea.

Es importante saber que si tenés un celular Samsung con las siguientes características, la empresa liderada por Mark Zuckerberg puede cancelar tu usuario de WhatsApp.

Los celulares Samsung que ya no podrán usar WhatsApp son: Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Xcover 2, Samsung Galaxy Core. Todos estos celulares tienen la particularidad de tener un sistema operativo Android anterior a la versión 4.04.

Consecuencias en el cambio de políticas de privacidad y uso del servicio

Tras el cambio en las políticas de privacidad, la aplicación alertó sobre las posibles razones por la que nos pueden cancelar la cuenta.

La empresa podría cerrar tu cuenta al tener un celular que utilice aplicaciones truchas o modificadas, que se basan en el software de la app, pero que en realidad no pertenecen a Meta. Estas apps pueden encontrarse con mucha frecuencia en la Play Store de Google, pero no fueron elaboradas por los desarrolladores del programa original. Un ejemplo de este tipo de app es WhatsApp Plus y otras similares.

Sobre el uso de aplicaciones no oficiales, la empresa alertó que tanto WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de transferir tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro son versiones alteradas de la aplicación y que estas apps infringen la condiciones del servicio. " WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad", dijeron en un comunicado.

Específicamente, la compañía alcaró que se debe acceder a sus servicios y usarlos solo con fines legales, autorizados y aceptables, de manera que no se puede utilizar la app para vulnerar, malversar o infrinjir los derechos de WhatsApp, de los usuarios o terceros, incluidos los derechos de privacidad, publicidad, propiedad intelectual o industrial, derechos de autor u otros derechos de propiedad.

Entre las difusiones prohibidas están los mensajes ilegales, obscenos, difamatorios, amenazantes, intimidantes, acosadores, que inciten al odio, ofensivos desde el punto de vista racial o étnico, o que promuevan o fomenten conductas ilegales o inadecuadas, como la promoción de delitos violentos, explotar o poner en peligro a niños o coordinar conductas dañinas.

Los términos y condiciones de WhatsApp.

Tambien el baneo temporal de la cuenta puede provocarse por la publicación de falsedades, declaraciones erróneas o afirmaciones engañosas; se hagan pasar por otra persona; impliquen el envío de comunicaciones ilegales o inadmisibles, como mensajería masiva, mensajería automática, marcado automático y metodologías similares; o impliquen cualquier otro uso no personal de los servicios, a menos que la empresa autorice lo contrario.

La aplicación también cerrará cuentas de personas que no hayan utilizado el servicio de mensajería instantánea o que no hayan iniciado sesión en más de 120 días corridos.

Otro motivo para ser cancelado por WhatsApp es el de compartir programas o softwares maliciosos, así como virus o programas que puedan dañar a otros usuarios. También, si enviamos noticias falsas o mensajes spam nos banearán la aplicación y no podremos usarla.

WhatsApp también puede cancelar nuestra app si otros contactos nos bloquean. En ese sentido, es importante que nos cuidemos de que los usuarios no nos bloqueen, sea por la razón que fuere.

El envío de fake news también es una razón por la que la empresa que dirige Mark Zuckerberg puede cancelarnos. Compartir noticias falsas mediante distintas plataformas, como Facebook e Instagram, es un algo que la app no perdona.