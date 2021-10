WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada del mundo, con más de 2 mil millones de usuarios. Sin embargo, esa masividad generó preocupación el pasado lunes 4 de octubre, cuando el servicio sufrió una caída mundial de más de siete horas.

Y si bien el problema se solucionó -aunque hubo otras fallas leves-, a algunas personas les sirvió de experiencias, ya que a partir del 1 de noviembre perderán la app propiedad de Facebook para siempre.

El motivo es que la plataforma lanzará una actualización y se ve en la obligación de requerir dispositivos con mayor potencia para su funcionamiento. Por ello, a partir de esa fecha, el servicio de mensajería instantánea dejará de ser compatible en una gran cantidad de dispositivos Android y iPhone.

En resumen, dichos equipos ya no recibirán el soporte oficial y no podrán utilizar la aplicación. Prestá atención a los celulares afectados para evitar sorpresas.

.

Los celulares Android que se quedarán sin WhatsApp

Samsung: Galaxy Trend Lite; Galaxy Trend II; Galaxy S II; Galaxy S3 mini; Galaxy Xcover 2; Galaxy Core y Galaxy Ace 2.

Huawei: Huawei Ascend G740; Huawei Ascend Mate; Huawei Ascend D Quad XL; Huawei Ascend D1 Quad XL; Huawei Ascend P1 S y Huawei Ascend D2.

LG: LG Lucid 2; LG Optimus F7; LG Optimus F6; LG Optimus F5; LG Optimus F3; LG Optimus L7; LG Optimus L5; LG Optimus L7 II Dual; LG Optimus L5 Dual; LG Optimus L4 II Dual; LG Optimus L3 II Dual; LG Optimus Nitro HD; LG Optimus 4X HD; LG Optimus F3Q; LG Best L5 II; LG Best L3 II; LG Best L7 II; LG Best L4 II; LG Best L2 II y LG Enact.

.

Sony: Sony Xperia Miro; Sony Xperia Neo L y Sony Xperia Arc S.

Motorola: Moto Droid Razr.

Otras marcas: ZTE V956; ZTE Grand S Flex; ZTE Grand X Quad V987; ZTE Grand Memo; Alcatel One Touch Evo 7; Lenovo A820; HTC Desire 500; Caterpillar Cat B1; Archos 53 Platinum; Wiko Cink Five; Wiko Darknight; UMi X2; Run F1; Faea F1 y THL W8.

.

Los iPhone que perderán la app

iPhone 6; iPhone 6S plus y iPhone SE.