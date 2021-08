Es posible que, si usás WhatsApp, hayas escuchado de WhatsApp Plus. La versión no oficial de la plataforma de mensajería instantánea se volvió popular gracias a las varias adiciones que realiza al código original de la propiedada de Facebook, pero no está desprovista de riesgos.

¿Qué es WhatsApp Plus? Se trata de una versión modificada de WhatsApp, distinguible por el color azul de su icono que la diferencia de la versión oficial. Los desarrolladores de la versión azul realizaron cambios en el código fuente de la popular plataforma de mensajería, permitiendo agregar modificaciones en su estilo (como nuevos temas y más emojis) y mecánicas (por ejemplo, habilitando las imágenes de alta calidad).

Como se trata de una versión no oficial de WhatsApp, la empresa de Mark Zuckerberg anunció, a partir de la popularización de WhatsApp Plus, que su instalación y uso podría causar que tu cuenta de WhatsApp sea bloqueada permanentemente. A pesar de la advertencia, muchos usuarios continúan utilizando la versión no oficial. ¿Por qué?

Beneficios especiales de WhatsApp Plus

WhatsApp Plus cuenta con grandes beneficios, pero también viene con sus riesgos.

1. Enviar archivos de hasta 50MB

Una de las quejas frecuentes entre los usuarios de WhatsApp es la modificación que fuerza sobre los videos e imágenes que se comparten, bajando su resolución para volver los archivos más ligeros. Si bien la app oficial ya está implementando la opción de elegir la calidad de las imágenes que se envían en su versión beta, WhatsApp Plus cuenta con este beneficio hace tiempo.

Con la versión azul, es posible enviar archivos de hasta 50MB a través de sus chats, sin perder la calidad de las imágenes y videos. Esta modificacion amplía considerablemente la capacidad de la versión original, que solo permite enviar hasta 16MB.

2. Elegir quién puede ver tus confirmaciones de lectura

Existen muchas y complejas técnicas para evitar clavarle el visto a un contacto a pesar de haber leído su mensaje en la versión verde de WhatsApp. La app original cuenta con la posibilidad de desactivar los vistos azules para que ningún contacto sepa cuando abriste su mensaje, pero WhatsApp Plus da un paso más y permite seleccionar los contactos que pueden ver o no tus confirmaciones.

Con WhatsApp Plus, es posible elegir quién recibe tus confirmaciones de visto.

3. Tienes más emojis

Uno de los grandes fuertes de WhatsApp Plus es la enorme cantidad de emojis con los que cuenta y que pueden ayudarnos a llenar de diversión esas lúgubres conversaciones. ¿El único inconveniente? Que solo pueden ser vistos por otro usuario de WhatsApp Plus.

4. Notificación cuando un contacto está en línea

A diferencia de la app oficial de WhatsApp, utilizando la versión Plus es posible activar las notificaciones que te avisan al momento exacto en el que un contacto se encuentra en línea. Si bien la idea puede sonar llamativa, como la app no permite ser selectivo con los contactos que queremos monitorear la función puede volverse un poco cansadora, razón por la cual miles de usuarios la han desactivado a los pocos minutos.

5. Modificar toda la interfaz de WhatsApp

Al modificar la interfaz de WhatsApp, la versión Plus habilita múltiples diferentes estilos.

Ciertamente la función por la que miles de usuarios se han decantado por configurar esta app en sus dispositivos es la que permite cambiar el diseño de absolutamente toda la interfaz de la aplicación: desde el color de las barras y los íconos, así como el de las tipografías. Permitiendo salir del monótono verde de la versión original, WhatsApp Plus abre la puerta a miles de diferentes temas para tus chats.

Cuáles son los riesgos de WhatsApp Plus?

La versión azul sufre de grandes agujeros en su seguridad.

Si bien es atrayente por su cantidad de funciones, WhatsApp Plus tiene sus riesgos. Al tratarse de una versión no oficial de la app original, no es posible encontrar WhatsApp Plus en Google Play. Por ende, si se quiere instalar esta versión de WhatsApp se deberá descargar un archivo APK, operación que trae sus propios riesgos.

Si se logró descargar e instalar la app correcta, también existe el peligro que WhatsApp registre el uso de la versión no oficial y bloquee tu cuenta de forma permanente. Por último, una de las desventajas más grandes de WhatsApp Plus es su falta de seguridad.

Mientras que la privacidad fue un tema polémico en lo que refiere a WhatsApp, la versión azul no tiene tales preocupaciones. Al no contar con el cifrado de extremo a extremo que si ofrece la app original, Plus deja la información de los usuarios vulnerable frente a la posibilidad de un hackeo.