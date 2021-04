Whatsapp es aplicación de mensajería presente en todo el mundo. Como muchas app, la plataforma cuenta con términos y condiciones que los usuarios deben cumplir. Sino puede suspenderse el servicio. En el caso de que tu cuenta sea bloqueada hay varias acciones para restablecerla.

Como muchas aplicaciones digitales, hay términos y condiciones que los usuarios deben cumplir, de lo contrario, Whatsapp puede suspender a aquellas cuentas que hagan uso incorrecto del servicio.

.

Son varios los motivos por los que la app podría bloquear tu cuenta. Uno de los principales es la difusión de contenido ilegal, difamatorio, obsceno, hostigador, intimidante o amenazante en estados, fotos de perfil o mensajes. También la propagación constante de Fake news en la aplicación.

Otro motivo es enviar mensajes spam o no deseados. Esto es incluir a personas que no desean estar en los chats de grupo y emitan algún reporte. Además de usar versiones no autorizadas de la App.

.

¿Cómo recuperar la cuenta de Whatsapp?

En caso de haber infringido con alguna de las políticas de Whatsapp y que hayan resultado en la suspensión de tu cuenta, es posible recuperarla.

Cuándo Whatsapp suspende una cuenta, es probable que esta sea inhabilitada temporalmente y se pueda recuperar al cabo de las 48 a 72 horas de la suspensión.

Sin embargo, existe la posibilidad de que la cuenta haya sido suspendida de forma permanente.

.

Para recuperar la cuenta, es necesario rellenar el formulario de la página web oficial de Whatsapp o enviar un correo electrónico a support@whatsapp.com. Tambien hacer este trámite en android_web@support.whatsapp.com o iphone_web@support.whatsapp.com según corresponda.

Posteriormente, el soporte de la aplicación evaluará la situación y en caso de que no devuelvan la cuenta, se tendrá que crear una nueva cuenta con otro número telefónico.