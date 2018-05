La víctima de violencia aún espera que se haga justicia.

Una mujer de 28 años denunció a Crónica que su ex pareja le disparó en la cara mientras amamantaba a su bebé de 11 meses en su casa de Maipú, Mendoza. Como consecuencia del ataque, la víctima perdió uno de sus ojos. El acusado de 27 años, ex policía con quien tiene 2 hijos en común, sólo estuvo demorado durante 12 horas y la sigue acosando.

Mayra sufrió durante años violencia de género y logró ser consciente de ello luego de haber perdido la vista y pasar por un largo tratamiento psicológico. La víctima, se animó a denunciar públicamente a su ex pareja, quien sigue libre y sólo estuvo demorado por 12 horas tras haberle reventado su ojo izquierdo de un disparo.

"Agarré a mi bebé en brazos para darle el pecho. Cuando levanté la vista, él me estaba apuntando con su arma"

Con la voz quebrada, la mujer recordó el trágico episodio que vivió el 6 de septiembre de 2015: "Él entró borracho a casa mientras yo dormía y me despertó para que le arme el bolso del trabajo. Luego de ordenar sus cosas, agarré a mi bebé en brazos para darle el pecho. Cuando levanté la vista, él me estaba apuntando con su arma. Después de pedirle que no juegue de esa forma, me disparó en el ojo".

Agregó: "Perdí la vista, perdí el ojo completo. La bala salió por la mejilla derecha, el impacto me rompió la nariz. Luego de haber ido al psicólogo durante un largo tiempo, me di cuenta que fui víctima de muchos maltratos".

Casi tres años después de lo ocurrido, con varias denuncias realizadas contra el acusado en la Comisaría de Maipú, y con una orden de restricción, el violento continúa en libertad y sigue acosándola de manera reiterada.

La Línea 144 brinda atención telefónica especializada a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas, los 365 días del año.