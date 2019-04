Una mujer de unos 30 años, que practica boxeo profesional, atacó brutalmente a una empleada que estaba trabajando en una peluquería situada en la localidad bonaerense de Florencio Varela. La violenta pelea quedó registrada en las cámaras de seguridad del local. La hermana de la víctima aseguró golpearon a su familiar "por ser linda".

La trabajadora, Yamila de 27, estaba dentro del local cuando la boxeadora ingresó y la golpeó en la cara con una manopla sin mediar palabra alguna. El violento suceso, registrado por cámaras de seguridad de la peluquería, ocurrió este miércoles por la tarde.

Las imágenes muestran cómo la agresora, vestida con una remera roja y un pantalón negro, entró corriendo al local y se dirigió a toda velocidad contra su contrincante, la agarra del cabello y le propina golpes de puño en la cara. Luego, un grupo de jóvenes separa a las mujeres y logra sacar a la acusada de la peluquería.

Feroz pelea entre boxeadora y empleada en una peluquería pic.twitter.com/d1801FXWWo — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 11 de abril de 2019

"Esa mujer la amenaza desde hace meses, le manda audios diciendole que la va a matar. No sabemos por qué la busca de esa manera. Mi hermana no quería salir de la peluquería porque sabe que esta chica es boxeadora. Además, sabía que afuera no había cámaras", contó una familiar de la víctima, Carolina, a Crónica.

"No fue problema de celos ni por un hombre. La golpeó por ser linda. Es una tipa muy violenta. Hoy fue mi hermana, mañana puede ser cualquiera. Tenemos miedo de que vuelva, puede llegar a matarla", agregó.