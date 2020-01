Una aberrante denuncia por abuso conmocionó a la localidad bonaerense de Villa Ballester. El chofer de una combi escolar fue acusado de abusar sexualmente de, al menos, dos jóvenes con síndrome de Down y retraso madurativo. A pesar de las denuncias, aseguran que sigue trasladando alumnos de distintas escuelas de educación especial.

El primer caso ocurrió en junio del 2019. Walter, un chico con síndrome de Down de 19 años, volvió “muy alterado de la escuela”, según contó a cronica.com.ar Gladys, mamá de la víctima, quien a su vez es tía de Araceli Fulles, la joven hallada estrangulada y enterrada el 27 de abril de 2017 en la localidad bonaerense de José León Suárez.

“Bajó de la combi muy asustado y le preguntamos qué era lo que le había pasado. Nos dijo que Jorge estaba loco, que le bajó el pantalón y le tocó los genitales”, señaló la mujer.

Y afirmó: “Lo que más bronca me da es que siga manejando un micro con chicos discapacitados después de lo que hizo. Trabaja en varios colegios de la zona. Necesitamos que todo el mundo se entere de que es un violador para que nadie más esté en peligro”.

La madre del joven radicó la denuncia en el Departamento Judicial de San Martín y la causa siguió su curso sin grandes novedades hasta que en noviembre de 2019 se conoció un segundo hecho.

"Manoseó a mi nena, que era la última en bajarse de la combi. Ella no quería ir a la escuela porque tenía mucho miedo. Se hacía pis. La llevaba a un descampado cerca del CEAMSE de San Martín y abusaba de ella", reveló Catalina, la mamá de otra de las víctimas, de 16 años.