"Qué buena cola que tenés, es para hacer un cuadro", "qué buena que estás", "pásale al tío Guille una foto desnuda, que nadie se va a enterar". Esa es sólo una mínima parte del acoso permanente que sufrían dos mujeres, personal de salud, del Hospital "Dr Horacio Cestino", de parte de un enfermero del mismo nosocomio, las cuales constan en la denuncia por violencia de género realizada en la comisaría primera de Ensenada.

Una de las denunciantes de 35 años habló con cronica.com.ar y expresó la "pesadilla" que le tocó vivir desde marzo cuando fue trasladada al sector de terapia intensiva junto al acusado, que tiene alrededor de 60 años.

Siempre que estaban solos y que no había testigos, el hombre, que trabaja en el establecimiento médico desde hace más de treinta años, "la acosaba verbalmente", a ella y a otra compañera. Ambas eran de las más jóvenes del equipo que hacía menos tiempo trabajaban ahí.

"Era todo el tiempo diciéndome cosas obscenas y sentir la mirada de él en la nuca", relató la víctima. Incluso contó que en una ocasión estaba higienizando a un paciente intubado cuando este comenzó con un ataque de taquicardia, y el enfermero denunciado hizo el comentario que "era porque ella estaba buena y le había tocado los huevos".

En esa línea, la mujer expresó que cualquier situación o comentario que él hacía tenía detrás una intención sexual : "No podía trabajar tranquila", sostuvo. Y agregó: "Todo lo que decía era asqueroso y desubicado".

La situación tocó un límite cuando "le pidió una foto desnuda", y pese a que ella respondió con una negativa, él se volvió insistente. "Ya después de eso pensé que podía pasar cualquier cosa", manifestó la mujer a este medio.

Cansadas al punto del hartazgo su compañera fue la primera que juntó coraje y habló sobre lo que le ocurría con los jefes del departamento de Enfermería que decidieron cambiarla de sector. Al tiempo, ella también pidió el cambio del área de terapia. A su vez, realizaron la denuncia penal ante la Justicia.

En ese contexto de acoso, la víctima relató que "fue muy difícil" todo el proceso porque no tuvieron el apoyo del hospital, ya que ellos solo querían "que se resuelva internamente". Incluso una de las directivas "les echó la culpa a ellas de incitarlo". "Nunca tuvimos el apoyo que queríamos y necesitábamos del lado del hospital", expresó.

Al mes y medio que ambas expusieron los episodios incómodos que venían protagonizando de parte de este enfermero, dos pacientes lo acusaron de "manoseo" ante las autoridades del hospital. "Una de las mujeres dijo que no iba a hacer la denuncia penal si le prometían que no le iba a volver a pasar a otra mujer", contó la denunciante. Incluso habría más mujeres que sufrieron acoso de parte de él pero no se animan a denunciarlo.

Según remarcó la víctima, el acusado "está blindado y es apañado" por los directivos del hospital, que ante las denuncias en su conta, lo único que hicieron "fue llamarle la atención y decirle que tenga otro comportamiento". En los próximos días se espera que sea reincorporado, luego de estar 60 días suspendido.

En tanto, la denunciante contó que su compañera y ella pidieron el pase a otro hospital, el cual les fue otorgado, ya que "no se puede volver a un lugar donde no tenemos la contención y la seguridad de que nos cuiden", manifestó.

En esa línea, la mujer destacó el asesoramiento que recibió de parte de la mesa de Violencia de Género del ministerio de salud: "Nos ayudaron y nos guiaron y nos dieron la asistencia psicológica que necesitamos". Y aunque consideró que hacer la denuncia "fue una pesadilla" destacó la importancia d. animarse "para que se haga Justicia".

"Quiero que se sepa y salgan más testimonios por las otras compañeras y pacientes que están en riesgo", concluyó.