Siguen con las riñas de gallos

Soy una ciudadana que está en contra de las riñas de gallos y de todo tipo de maltrato animal. Como ya he comentado meses atrás, en un galpón cerca de mi domicilio vienen competidores de todas partes de la provincia de Buenos Aires e incluso de Capital Federal. No es una actividad sana, tampoco honesta. Conozco a dos personas (padre e hijo) que viven en la esquina de mi casa y suelen participar de esta actividad ilegal.

Esto no es nuevo, el ante año pasado la policía cerró un galpón donde se realizaban peleas de gallos. Y es indignante saber que esta gente vuelve a la carga, que siguen queriendo vivir a costa de los animales. Buscamos, con esto, alertar a los ciudadanos. ¡Basta de maltrato animal! Si quieren plata, que vayan a trabajar.

ANA MARÍA BLANCO - DNI 3.569.327

Es inhumano vivir al lado de un basural

Tengo un enorme problema en Ruta 3, kilómetro 29,500. Allí la gente tira basura todo los días y yo vivo demasiado cerca. Cada vez que llueve, se me inunda la cuadra, no se puede estar así. Encima prenden fuego la basura, tiran desechos de carnicería y muchas cosas más. Esto sucede en San Justo y nadie se hace cargo frente a esta mugre. El lugar exacto es Manuel Arias entre Pedro Obligado y José Hernández.

A través de esta publicación, pido que se tenga en cuenta mi reclamo y pueda ser escuchado de una vez por todas. Es inhumano vivir bajo esas condiciones, ya que pueden provocar grandes enfermedades.

MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ - DNI 20.217.737

Muchos deseos para un año que comienza

Querido Crónica. En este nuevo recordatorio de Cristo, deseo que toda la humanidad (también quienes profesan otro tipo de religiones, sea budismo, judaísmo, musulmanes, y otros tantos alrededor del mundo) observe más al prójimo, al que tenemos al lado. Que pregonemos -todos juntos- como lo hizo nuestro señor. Yo, Edmundo Mayorga, quiero la igualdad entre los hombres, más sinceridad, menos hipocresía.

En síntesis, aunque haya muchos problemas que las personas no puedan resolver, hay que salir adelante y cambiar el rumbo. Porque en el sentido que vamos, nos dirigimos directo hacia la autodestrucción. Aún, estamos a tiempo.

EDMUNDO MAYORGA DNI 6.151.322

Un nuevo tipo de estafa con llamadas telefónicas

Otro cuento del tío. Fue después de recibir una llamada donde después de preguntar mi nombre e información personal, me dijeron que había salido beneficiada con un descuento de una reconocida tarjeta de crédito, de la cual también me consultaron algunos datos, los cuales no les di. Me puse nerviosa, no le dije más nada pero le corté amablemente para que no sospechen que me había dado cuenta. Me extrañó el llamado y creo que, a través de esto, puede haber alguna estafa.

Somos muchas las personas a las que nos pueden sacar lo que sea, quizás intentan con varios y alguno caen en esa trampa. Por eso quiero alertar a toda la gente, a que si recibe llamadas de este tipo, corte automáticamente y no dé detalles de su vida personal ni de su tarjeta. Dicho esto en los medios, mi próximo paso es realizar la denuncia correspondiente en la comisaría más cercana, para dejarlo asentado y para evitar males mayores, sobre todo con la gente de la tercera edad, a quienes intentan engañar de manera telefónica.

ROSA ESPEJO DNI 11.891.101

Un poste de luz que debe ser removido

Quiero pedir que retiren este poste de luz con electricidad que está hace una semana sobre la cuadra de mi casa (Plan B entre Hornero y Piedrabuena, Almirante Brown) y aún sigue tumbado. Los vecinos hicieron la denuncia y llamaron a la empresa que provee energía eléctrica, y nos dijeron que no se podían hacer cargo.

Hasta ahora no hubo certezas de que lo van a arreglar ni tampoco sabemos si lo quitarán de ese lugar. Esto perjudica notablemente a los que vivimos cerca porque estamos en alerta para que no suceda una tragedia. Muchos chicos juegan a metros de allí y nosotros tenemos que estar preocupados o constantemente atrás. Ya no sabemos a quién acudir para que nos den una respuesta.

ANA MARÍA SOTO - DNI 20.486.210

Pedido para que se termine de asfaltar una calle

Soy del barrio Gobernador Costa de Florencio Varela y con todo respeto quiero solicitar que se termine de completar el asfalto de mi cuadra, ya que cada vez que llueve se llena de agua y los colectivos no entran. El lugar al que hago referencia es calle 556, manzana 11. Los vehículos que suelen pasar por acá deben hacerlo muy despacio para no rebalsar la cuadra y evitar de esta manera que el agua entre a las casas. El día sábado de la semana pasada se cayeron tres postes de luz y recién el martes los vinieron a levantar.

Mientras tanto la gente tuvo los postes caídos en la casa con electricidad, lo que resultó muy alarmante. En nombre de todo el grupo de vecinos que reclaman por vivir en mejores condiciones, pedimos con esta publicación que se solucionen nuestros problemas lo más rápido posible, ya que en el barrio, al cual invito para que visiten, viven muchos niños, personas mayores y gente trabajadora que sólo buscan tener una calle donde se pueda circular.

JÉSICA NATALIA VERA - DNI 31.513.110

Fiestas nocturnas llenas de irregularidades

Quiero denunciar a la famosa Casa del Trap; ubicada en Primera Junta 2119 entre Río Bermejo y Río Carcarañá, Florencio Varela. En este lugar todas las noches de lunes a lunes hay fiestas con droga, alcohol, y menores de edad. Los vecinos solicitamos una contravención que está en curso, llamamos a la policía todas las noches, pero no lo podemos solucionar, las personas que suelen frecuentar este espacio duermen todo el día y a la noche comienza el caos que no nos deja dormir.

Las fiestas que se desarrollan son peligrosas y descontroladas. Pedimos más respeto para todos nosotros y que se nos escuche nuestro reclamo, porque estamos cansados de soportar esto, buscamos vivir en paz.

SUSANA TARAMELLI - DNI 23.152.509