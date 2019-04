Un joven de 22 años murió aplastado por toneladas de soja mientras trabajaba en un silo situado en la localidad bonaerense de 9 de Julio. Familiares de la víctima aseguran que el dueño del silo "tardó más de 10 horas en rescatarlo porque no quería perder el cereal" y piden justicia.

Sebastián Agüero realizaba tareas junto a un compañero cuando varios kilos del alimento leguminoso se desmoronaron sobre él. "Su colega lo escuchó gritando 'ayuda' pero no pudo hacer nada. Los mandaron a trabajar sin ningún tipo de seguridad. No tenían ni casco, ni un arnés", dijo Estela, la tía del afectado, a Crónica.

El joven quedó bajo toneladas de soja.

"El accidente ocurrió a las 5 de la tarde del último viernes y sacaron el cuerpo sin vida a las 3 de la madrugada del día siguiente. El dueño del silo no quería abrirlo porque decía que iba a perder el cereal. Me dijo que una persona podía aguantar encerrada ahí hasta 12 horas. Le importó más la plata que la vida de mi sobrino", relató.

Continuó: "Queremos justicia, no van a comprar nuestro silencio". Este sábado a las 20, familiares y allegados a la víctima realizarán una marcha en la Plaza Belgrano, situada en la calle Bartolomé Mitre al 1200.

En tanto, familiares del joven expresaron su indignación a través de Facebook. Su hermana, Lara, manifestó: "Ese hombre la va a pagar y, en ese momento, Sebastián va a poder descansar en paz. Juro que esto no va a quedar así".

Agregó: "Te extraño tanto. Quiero verte, escucharte, abrazarte, te quiero conmigo. No puedo más, flaquito. Me siento muy mal y no sé cómo seguir. Eras re bueno, no tenías problemas con nadie y todos te querían. Dame fuerzas, por favor. Te amo y siempre vas a estar en mi corazón".

Otra allegada a la víctima denunció: "Lo dejaron morir pero todo vuelve y se va a hacer justicia. Solo con cortar la chapa del silo podrían haberlo sacado pero a vos te importó más el dinero que la vida de Sebastián, nuestro Sebastián".

"Dejaste morir a una persona de tan solo 22 años por no perder plata. Lo hiciste trabajar sin un maldito arnés ni un casco. Pido difusión por la memoria del Flaco", concluyó.