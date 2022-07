El hermanito de una nena de 9 años que sufría abuso sexual de parte de su padrastro, el domingo pasado por la madrugada escuchó ruidos raros, y advirtió a su mamá sobre lo sucedido. Este fue el inidicio que sacó a la luz el calvario del que era víctima la menor desde hacía tiempo. Rápidamente la mujer realizó la denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Necocha. Desde entonces el acusado se encuentra prófugo de la Justicia.

Maximilano Ponce, tiene 36 años, y es papá de la nena, que habría sufrido el abuso sexual a manos de Y.A.T, la nueva pareja de su mamá. Ponce habló con cronica.com.ar y sentenció que "no va a parar" hasta que el hombre acusado de violar a su hija, esté tras las rejas. "Voy a hacer todo lo posible porque caiga preso", remarcó en diálogo con este medio.

Qué dice la denuncia

Según consta en la denuncia, el domingo pasado por la madrugada el acusado llegó a su casa "alcoholizado". En el documento, la denunciante especifica que desde hace tiempo Y.A.T "tiene problemas con el alcohol".

La mujer tiene tres hijos, un nene de 12, y una nena de 9 de relaciones anteriores, y un bebé de 3 años fruto de la relación con el presunto abusador. De acuerdo a lo que relató en la denuncia, ella dormía en la cama matrimonial junto al más pequeño de sus hijos, cuando en un momento de la noche se despertó y se dirigió a la habitación de sus hijos más grandes para "subir la temperatura de la estufa". En ese momento, recuerda haber observado a Y.A.T acostado en la cama de la menor, al lado de ella.

"Por la mañana fui a hacer los mandados, y cuando regresé mi hijo me llamó a la habitación y me dijo que debía decirme algo muy importante. Ahí me relató que anoche Y.A.T cuando se acostó en la cama de mi nena le tocó la cola y le puso saliva en sus partes íntimas", establece la denuncia. Además, cuando la mujer había ingresado a prender la estufa de la pieza de sus hijos, Y.A.T le dijo a la niña "que se haga la dormida".

Al preguntarle a su hija si esto era cierto, la menor confirmó los dichos de su hermano. Además, le contó a su mamá que hacía más de un año que era víctima de abuso de parte del padrastro. La niña nunca había hablado sobre el tema porque el hombre la habría amenazado de muerte.

Inmediatamente, la mujer agarró sus pertenencias y se fue de la vivienda junto a sus tres hijos. No obstante, se dirigió al Hospital Municipal “Dr. Emilio Ferreyra” donde la menor fue sometida a una revisación médica en la que se constató el abuso sexual que había sufrido, dada las lesiones que tenía en la zona vaginal. Asimismo, quedó internada en observación.

Afortunadamente, el papá de la niña contó a este medio que este jueves cuando regresaban de la escuela luego de ir a retirarla, le preguntó a su hija cómo estaba, a lo que ella respondió, "aliviada".

Sin embargo, Ponce espera que actúe la Justicia, "con todo el peso de la ley", sobre el presunto abusador.

La denuncia realizada.