Un grupo de padres de niños de salita de tres del jardín de infantes 918 de Lima, localidad de Zárate, denunció al profesor de música por presunto abuso, luego que los menores describieran los juegos a los que eran sometidos por el acusado en el que "le tenían que tocar las partes íntimas". A partir que el caso se hizo público salieron a la luz otras denuncias del jardín 913 y del Colegio Hotton de Zárate por el mismo delito.

Varios niños de la salita comenzaron a manifestar que "el profe de música era malo" y que "no querían ir más al jardín". Incluso en una oportunidad, a muchos padres de la salita de 3 del jardín de infantes 918 les llamó la atención en la puerta del establecimiento, el llanto desconsolado de una de las niñas, que se negaba a asistir a la clase de música que tienen dos veces a la semana. Esto fue una señal de alerta para que se pusieran de acuerdo en indagar a sus hijos y preguntarles cómo eran las clases del docente en cuestión y por qué le tenían miedo.

Para sorpresa de los adultos, "todos los chicos contaron lo mismo", dijo Ana Kerdocas, mamá de uno de los nenes, en diálogo con cronica.com.ar.

Cómo era el juego al que los sometía el profesor de música presunto abusador

De acuerdo a lo relatado por los menores, el profesor de música los hacía jugar "el juego del miedo" y el "juego del gato negro". Una de las actividades consistía "en que se metan abajo de la mesa, y en fila le tenían que tocar la cabeza, los brazos y las partes íntimas, mientras él estaba sentado en una silla", detalló Ana. "Los hacía pasar y lo tenían que ir tocando en fila", explicó la mamá del nene.

Según contó Ana a este medio, cuándo ella le preguntó a su hijo de tres años cómo era el juego, él "le fue señalando las partes de su cuerpo donde lo tenían que tocar al profe".

"El Juego del gato negro", era el nombre de otra de las actividades, la cual consistía en que "se tenían que pegar entre todos". Además, según contaron los niños, el acusado les decía "que no le cuenten ni a mamá, ni a papá porque se iban a enojar mucho".

En otra oportunidad, el menor también le relató a su mamá, que el profesor "le pegó y lo empujó porque él no quería jugar".

En ese contexto, Ana puntualizó que su hijo empezó con comportamientos "extraños", después de las vacaciones de julio. A partir de ese entonces "comenzó a pegarles a sus familiares, a no querer ir al jardín. Tampoco quiere dormir, ni ir al baño solo porque dice que tiene miedo", detalló.

El rechazo al profesor de música llega a tal punto, que el niño "se larga a llorar desenfranadamente con solo ver una foto del profesor", contó su mamá.

Otra denuncias contra el presunto abusador:

Nadia, madre de una niña de seis años, que asiste al Jardín del Colegio Hotton de Zárate, realizó la denuncia contra el maestro de música en Fiscalía luego de la dura confesión de la menor, según consignó el medio "Impacto Local".

“Yo le volví a preguntar porque me sorprendió y me volvió a contar que el profe se arrancaba los pantalones y se hacía pis delante de ellos; después me dijo otras cosas como que tenía una casita donde llevaba a las hembras”, enfatizó con dolor la madre de la menor.

En el marco de la investigación que iniciaron a partir de la denuncia realizada en la comisaría de Lima, el jueves pasado el profesor de música fue apartado del cargo, al igual que la maestra y la directora del establecimiento.

A su vez, todos los padres que denunciaron los hechos convocan a una marcha para el jueves 18 de noviembre a las 11 de la mañana en la puerta de la fiscalía de Zárate.