Un humilde changarín de 19 años que hace cuatro días salió de su casa para hacer la cola y pedir un turno a su mujer en un hospital de La Matanza es buscado de manera desesperada por sus familiares y amigos. La indignación de sus allegados se potenció luego de que la policía no les tomara la denuncia por averiguación de paradero. Por ese motivo, hicieron un corte de ruta con quema de neumáticos en González Catán.

Ernesto Emilio Guchea vive en el barrio Los Ceibos de la mencionada localidad del oeste del Gran Buenos Aires. El domingo pasadas las 21 salió de su casa en dirección a lo de su mamá, Roxana, que está convaleciente y habita a unas tres cuadras de su vivienda.

Ernesto tiene 19 años y dos hijos chiquitos.

La intención de Ernesto era acompañar a su madre, dormir unas horas allí y luego salir para el Hospital Simplemente Evita, situado en José Equiza 6410, del citado distrito. Sin embargo, el muchacho jamás llegó siquiera al inmueble familiar.