"Yo quiero Justicia para mi hija, no quiero salir libre de esto, yo sé que me van a culpar de muchas cosas, pero me hago cargo", dice con firmeza María Jesús Peralta, en diálogo con cronica.com.ar. Su historia es dura. Sus dos hijos mayores fueron separados de ella cuando tenían cinco y tres años, para ser trasladados a un Hogar de Menores por su inestabilidad económica. Años después, ella los buscó, y en el 2016 se reencontraron e intentaron reconstruir el vínculo. Sin embargo, en el 2020, el mayor de sus dos hijos que en ese entonces tenía 22 años abusó de su hermanita de 3 años, fruto de la última relación de María Jesús.

Los abusos sexuales no habían pasado una sola vez, sino varias veces, según aseguraron especialistas que revisaron a la menor. "Nosotros no nos dabámos cuenta como familia cuándo pasaba esto", explicó Peralta, en diálogo con este medio. Aparentemente los abusos sexuales habrían tenido lugar cuando el hermano "le cambiaba el pañal", ya que otro momento no había "porque en la casa siempre había gente", sostuvo la mujer.

La denuncia fue realizada en la comisaría de La Mujer, de Río Gallegos el 3 enero del 2020 por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo. En tanto, el 20 de enero de ese mismo año, la menor fue sometida a una cámara Gesell. Además, intervino la Oficina de Violencia Doméstica, que le brindó custodia policial a María Jesús y el resto de sus hijos.

Fue durante un cambio de pañal que la niña le contó a otro de sus hermanos lo que le hacía el hermano mayor. "Le dijo que se la chupaba y le metía los dedos", contó la mujer a este medio. Esa noche, María Jesús se despertó al escuchar "golpes y gritos que venían de la cocina". Al levantarse se encontró a su hijo "que estaba nervioso y con bronca", junto a su novia. Ahí le contaron lo que les había confiado la menor.

"Yo no entendía nada, me quedé en shock", agregó la mujer. En ese entonces, el presunto abusador vivía en la casa junto a María Jesús y el resto de sus hermanos, pero la noche que salieron a la luz los episodios de abusos, el acusado se había quedado a dormir en la casa de su familia adoptiva.

A partir de esa madrugada, María Jesús no volvó a ver a su hijo mayor, quien se encuentra en libertad sin prisión preventiva trabajando de radioperador en una parada de taxis.

La víctima que actualmente tiene 6 años hace algunos días atrás logró hacer una reconstrucción de los hechos que vivió durante sus primeros años de vida. "Él me bajaba el pantalón, me sacaba el pañal y me chupaba mientras yo estaba acostada, yo no sabía que era algo malo", le contó la niña a su mamá, quien afirmó que "fue muy chocante" para ella escuchar el testimonio de su hija.

No obstante, la causa está en cámara oral a la espera del juicio.

"Tiene que haber Justicia, no puede ser que este tipo ande en la calle como si nada", concluyó la denunciante.

La historia de vida de María Jesús es muy dura. Es que cuando sus dos hijos mayores, tenían cinco y tres años la Justicia se los sacó para llevarlos a un Hogar de Menores debido a la situación económica inestable que ella presentaba. En el transcurso de dos años los niños fueron dados en adopción a una familia que ya tenía hijos. Al tiempo, la mujer los buscó. En el 2015 estableció contacto con ellos y en el 2016 su hijo mayor decidió irse a vivir con su madre biológica y el resto de sus hermanos. Pero en el 2020 salieron a la luz los abusos sexuales que habría cometido contra su hermanita.

"Que mi verdad sea escuchada", basta de Abuso Sexual en la Infancia (ASI)

Así se llamará la fundación que integra María Jesús Peralta, junto a otras trece mamás de niños y niñas que fueron abusados. La iniciativa surgió de la mano de Miriam Morel, madre de las tres niñas abusadas por un trabajador municipal que fue condenado. El objetivo es ayudar y brindar asesoramiento a padres y madres de niños y niñas que hayan sufrido abusos sexuales.