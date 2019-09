Un hombre, de unos 45 años, fue escrachado torturando con un cinturón a su perro en el patio de su vivienda situada en la localidad bonaerense de Burzaco. Una mujer de 57 advirtió la situación, lo increpó y grabó el indignante suceso.

El tremendo hecho ocurrió en las calles Terreno y 2 de Abril, de la localidad mencionada. Claudia fue a buscar a su hijo a un cumpleaños y, mientras estaba esperando que el nene saliera de la fiesta, escuchó el llanto desgarrador de un animal.

Al oír los aullidos desconsolados del can, caminó hacia donde provenía el sonido y, de pronto, vio cómo un hombre con un cinturón en su mano ingresaba apurado a su vivienda. La mujer se quedó cerca del lugar para averiguar qué había pasado.

Minutos después, advirtió cómo el perrito que había quedado en el patio intentó entrar a la vivienda y, ante este comportamiento, su dueño reaccionó furioso, salió de su casa nuevamente y lo azotó salvajamente con el cinturón que había visto anteriormente.

"Le grité, le pedí por favor que pare de golpear a ese pobre animal y no le importó nada. Incluso, me gritó y me ordenó que no me metiera en sus cosas. Cuando se dio cuenta que lo estaba grabando, se metió en su casa y no volvió a salir", manifestó.

Agregó: "Lo grabé para que este acto de maltrato animal no quede impune. No es la primera vez que un hombre se sobrepasa y maltrata a sus perros como si no valieran nada. Este hombre tiene que recibir una sanción, ese perrito debe estar en un hogar con personas que lo amen y estén capacitadas para recibir su amor".

Al concluir, expresó que realizó la denuncia en la Comisaría de Burzaco y contó: "Se tiene que hacer justicia, estos actos aberrantes no pueden volver a pasar y necesitamos la solidaridad de todos para frenarlos".