Una joven de 25 años, a través de sus redes sociales, acusó a sus vecinos de robarle su gatita Felisa, y luego regalarla . Cuando ella les fue a reclamar que se la devolvieran habría sido agredida con una estatua de yeso que le arrojaron y amenazada de muerte. Los videos de las agresiones fueron compartidos y luego viralizados.

Reina Stofler es proteccionista y ama a los animales , por eso cuando encuentra alguno abandonado no duda en llevarlo a su departamento ubicado en Parque Avellaneda , para cuidarlo hasta buscarle un hogar. En diálogo con cronica.com.ar , contó que eso mismo fue lo que hizo con Felisa, una gatita cachorra de 3 meses que encontró en medio de la calle. Pero en un "descuido" contó que el animal se le escapó y ahí fue cuando lo habría agarrado la familia de vecinos que vive en la planta baja del edificio.

" Siempre supieron que el gato era mío, pero no me dijeron que lo tenían" , dice Reina a este medio. Por eso cuando se enteró que eran ellos quienes lo tenían fue a reclamarles para que se lo devuelvan.

"Del momento en que les toqué la puerta ya arrancó mal la conversación, en ningún momento se pudo hablar bien" , contó Reina. Y describió: " Me dijeron a los gritos que no me iban a dar el gato".

En medio de ese escenario de tensión, ella decidió que no se iba a mover de la puerta del departamento se sus vecinos hasta que no se lo devolvieran. Ahí fue cuando el novio de la hija de su vecina le habría arrojado una estatua de yeso " que le pegó en la pierna", según contó Reina.

Al ser consultada sobre porqué cree ella que no le devuelven el gatito, Reina respondió: "Sólo por maldad lo hacen". En esa línea, la joven expresó que en el edificio esa familia está tildada como "problemática". " En el barrio nadie se les quiere acercar", agregó.

No obstante, por el momento se desconoce el paradero del gatito bebé. "Supuestamente ahora está con ellos, pero lo quieren regalar. También me dijeron que lo van a abandonar y que lo van a ser desaparecer", relató Reina. Aunque en una primera instancia no realizó la denuncia en la Justicia porque "le dijeron que si no la hacía se lo iban a devolver", al no cumplir con su palabra, Reina los "escrachó" en las redes sociales donde compartió los videos que muestran las agresiones.