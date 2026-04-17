La comedia bizarra sobre una red de mentiras y un casamiento que te hará descostillarte de la risa

Una boda de lujo, una novia exigente y un secreto vergonzoso: el novio no tiene ni un solo amigo. Esta es la premisa de "Alquiler de padrinos" (The Wedding Ringer), la película que se posicionó en el puesto 6 de lo más visto en HBO Max y que es furor por su humor ácido e incómodo.

La trama sigue a Doug Harris (Josh Gad), un abogado exitoso pero con nulas habilidades sociales, quien a días de casarse contrata a Jimmy Callahan (Kevin Hart), dueño de "The Best Man Inc.", una empresa dedicada a alquilar padrinos para hombres solitarios.

Lo que empieza como un simple contrato comercial se convierte en una bola de nieve imparable. Doug necesita siete padrinos falsos para convencer a su familia política de que es un hombre popular, pero el "equipo" reclutado es una colección de personajes bizarros y marginales.

Un engaño al borde del estallido

Entre despedidas de soltero que terminan en desastre y mentiras que escalan a niveles absurdos, la película toca una fibra real: la soledad en tiempos de hiperconexión. El protagonista comienza a cuestionar si su vida perfecta es tan real como el montaje que pagó.

La desopilante película que causa furor en HBO Max.

El punto de quiebre llega cuando Doug descubre la verdadera cara de su prometida y decide exponer toda la farsa en pleno evento. Con un ritmo frenético y chistes que rozan lo incorrecto, la producción de 1 hora y 42 minutos es la opción ideal para quienes buscan risas sin filtro.

El film también cuenta con la participación de Kaley Cuoco, quien aporta el contrapunto perfecto a la dupla protagónica en esta historia donde la amistad verdadera aparece en el lugar menos esperado.