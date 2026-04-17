La comedia bizarra sobre una red de mentiras y un casamiento que te hará descostillarte de la risa
Protagonizada por Kevin Hart y Josh Gad, la película se mete en el Top 10 con una historia de mentiras, soledad y una boda falsa que termina en un caos desopilante.
Una boda de lujo, una novia exigente y un secreto vergonzoso: el novio no tiene ni un solo amigo. Esta es la premisa de "Alquiler de padrinos" (The Wedding Ringer), la película que se posicionó en el puesto 6 de lo más visto en HBO Max y que es furor por su humor ácido e incómodo.
La trama sigue a Doug Harris (Josh Gad), un abogado exitoso pero con nulas habilidades sociales, quien a días de casarse contrata a Jimmy Callahan (Kevin Hart), dueño de "The Best Man Inc.", una empresa dedicada a alquilar padrinos para hombres solitarios.
Lo que empieza como un simple contrato comercial se convierte en una bola de nieve imparable. Doug necesita siete padrinos falsos para convencer a su familia política de que es un hombre popular, pero el "equipo" reclutado es una colección de personajes bizarros y marginales.
Un engaño al borde del estallido
Entre despedidas de soltero que terminan en desastre y mentiras que escalan a niveles absurdos, la película toca una fibra real: la soledad en tiempos de hiperconexión. El protagonista comienza a cuestionar si su vida perfecta es tan real como el montaje que pagó.
El punto de quiebre llega cuando Doug descubre la verdadera cara de su prometida y decide exponer toda la farsa en pleno evento. Con un ritmo frenético y chistes que rozan lo incorrecto, la producción de 1 hora y 42 minutos es la opción ideal para quienes buscan risas sin filtro.
El film también cuenta con la participación de Kaley Cuoco, quien aporta el contrapunto perfecto a la dupla protagónica en esta historia donde la amistad verdadera aparece en el lugar menos esperado.