La inquietante película con Paul Rudd que revive una temática clásica y es una de las más vistas del momento

Las plataformas de streaming redoblan la apuesta en 2026 con catálogos cada vez más competitivos, donde la nostalgia y las historias originales se entrelazan para captar audiencias. En ese escenario, una película logró destacarse por encima del resto: Anaconda.

Con un elenco de peso encabezado por Paul Rudd y Jack Black, la película se posicionó rápidamente entre las más vistas de HBO Max, impulsada por una combinación de humor absurdo, aventura selvática y un trasfondo emocional que conecta con la crisis de la mediana edad.

De qué trata "Anaconda", el fenómeno del momento





La historia sigue a Doug y Ronald, dos amigos fanáticos del cine que, lejos de haber cumplido su sueño en la industria, deciden tomar una decisión tan impulsiva como simbólica: viajar al Amazonas para recrear su película favorita de la adolescencia.

Sin presupuesto y con más entusiasmo que recursos, emprenden una travesía junto a Kenny y Claire, conformando un equipo improvisado que deberá enfrentar todo tipo de obstáculos en plena selva. Lo que comienza como un homenaje cinéfilo rápidamente se transforma en una experiencia caótica, donde nada sale como lo planeado.

Paul Rudd y Jack Black protagonizan Anaconda.





Rodaje caótico y humor al límite

La falta de dinero obliga al grupo a tomar decisiones insólitas: desde alquilar una embarcación precaria hasta sumar una serpiente real con su adiestrador. Pero el verdadero conflicto aparece cuando el control se pierde y la aventura deriva en situaciones absurdas, engaños policiales y tensiones internas.

El film, dirigido por Tom Gormican, construye su narrativa entre el humor físico y el desborde emocional, con actuaciones que potencian el tono entre lo ridículo y lo inquietante.

Un elenco que potencia el fenómeno





Además de Rudd y Black, el reparto suma nombres reconocidos como Steve Zahn, Thandiwe Newton, Daniela Melchior y Selton Mello.

Con una duración de una hora y cuarenta minutos, "Amazonas" logra sostener un ritmo ágil que combina acción, comedia y momentos de introspección, una fórmula que explica su rápida viralización.