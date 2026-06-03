La quiere hasta Michael Jordan: así es la pochoclera coleccionable de "Space Jam" por el aniversario de la película

"Space Jam" es, sin dudas, una película que marcó a grandes y chicos con Michael Jordan compartiendo pantalla junto a los Looney Tunes. En el marco de su aniversario N°30, llegó a los cines una pochoclera especial que ya figura entre los coleccionables más buscados.

La cinta se estrenó en 1996 y se convirtió en un fenómeno cultural que combinó marketing y entretenimiento. Llamó la atención tanto por su despliegue visual, por su impronta deportiva y por apelar a la nostalgia de los clásicos dibujos animados como Bugs Bunny y el Pato Lucas.

Ese sentimiento es el que ahora vuelve a cobrar fuerza con la llegada de este balde. Se trata de una pochoclera interactiva, pensada como un mini juego de básquet callejero estilo arcade, similar al Pop-A-Shot, con tablero, aro y red inspirados en la estética de la "Tune Squad".

La idea es simple y llamativa: intentar meter los pochoclos directamente en el aro. Como suele ocurrir con este tipo de lanzamientos, el producto se agotó rápidamente tanto en los cines como en la tienda online.

Si bien la película tuvo un reestreno limitado en distintas cadenas durante un solo día, el 20 de mayo, las "palomeras" siguen siendo un objeto muy buscado. En el mercado de reventa, incluso, alcanzan valores altos entre coleccionistas y fanáticos.

Así es la pochoclera de "Space Jam" por nuevo aniversario de la película.

Como complemento, la cadena de cines también presentó un vaso para bebidas con forma de pelota de básquet, que se podía conseguir junto al balde en formato combo, pensado para quienes quieren llevarse la experiencia completa de la película.

Cabe destacar que este producto estuvo disponible en las principales cadenas de cines de Estados Unidos, aunque no llegó a las salas de Argentina. Sin embargo, no se descarta que pueda conseguirse a través de plataformas de colección.

¿Por qué "Space Jam" fue tan exitosa y sigue vigente?

El éxito de "Space Jam" se explica por una combinación de factores que la convirtieron en un fenómeno intergeneracional y que todavía hoy mantienen su popularidad.

Uno de los principales pilares fue la unión de dos íconos absolutos de los años 90. Por un lado, Michael Jordan, en el punto más alto de su carrera y convertido en una figura global tras su regreso al básquet y sus títulos con los Chicago Bulls.

Por el otro, los Looney Tunes, con personajes como Bugs Bunny y el Pato Lucas, ya instalados en la cultura popular y conocidos tanto por adultos como por chicos.

"Space Jam", con Michael Jordan y los Looney Tunes, llegó a los cines en 1996.

A eso se sumó una propuesta visual innovadora para la época. La película logró combinar actores reales con animación de una forma muy fluida y dinámica, algo que ya había tenido antecedentes, pero que acá se llevó al terreno del deporte y la cultura urbana con un ritmo cercano al videoclip.

Otro punto clave fue su banda sonora, que funcionó como un puente entre generaciones. La música mezcló hip-hop, R&B y pop con canciones que se volvieron clásicos, como "I Believe I Can Fly" o "Space Jam", además de versiones y temas que reforzaron su impacto en la cultura popular de los 90.

También influyó su estética. La película ayudó a instalar una identidad visual que se expandió más allá del cine, con merchandising, ropa, zapatillas y productos que se volvieron parte de la cultura urbana y del básquet callejero.