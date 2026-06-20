Maratón del Día del Padre: 8 películas imperdibles para ver con papá este fin de semana

Llega el Día del Padre y el mejor plan para homenajear a papá es compartir tiempo juntos. Las principales plataformas de entretenimiento digital llenaron sus catálogos con propuestas que recorren desde clásicos entrañables de los años noventa hasta dramas contemporáneos basados en hechos reales.

Preparar el sillón, elegir los snacks y sumergirse en una maratón temática se transforma en la excusa ideal para abrir conversaciones profundas y revivir momentos compartidos.

Esta selección especial de películas sobre papás abarca opciones para todos los gustos: comedias desopilantes, aventuras animadas y relatos conmovedores sobre la paternidad primeriza o los desafíos de la crianza.

Con opciones disponibles en los servicios de contenidos bajo demanda más populares, la propuesta televisiva asegura entretenimiento de calidad para emocionar a los hijos y tocar la fibra íntima de los padres en su jornada festiva.

Día del Padre: películas ideales para ver el fin de semana





En busca de la felicidad (2006)

Este recordado drama biográfico de 1 hora y 57 minutos se encuentra disponible en HBO Max. Bajo la dirección de Gabriele Muccino, Will Smith se pone en la piel de Chris Gardner, un vendedor con graves problemas económicos que es desalojado junto a su pequeño hijo, encarnado por Jaden Smith.

La trama retrata con crudeza y ternura el esfuerzo extremo de un hombre decidido a no rendirse y construir un futuro estable en medio de la adversidad.

Paternidad (2021)

Esta producción original que combina drama y comedia se puede ver en Netflix y tiene una duración de 1 hora y 49 minutos. Dirigida por Paul Weitz y protagonizada por Kevin Hart, la historia se basa en el libro autobiográfico "Two Kisses for Maddy" y presenta a Matt, un hombre que queda viudo inesperadamente un día después del parto de su esposa.

El protagonista debe hacerse cargo solo de su hija recién nacida, enfrentando los retos de ser padre primerizo y los juicios externos de su entorno.

La Familia Mitchell vs. Las Máquinas (2021)





Esta imperdible aventura animada de 1 hora y 53 minutos está disponible en el catálogo de Netflix. Dirigida por Michael Rianda y producida por Sony Pictures, sigue a una familia común durante un viaje en ruta que se complica cuando una inesperada amenaza tecnológica pone en riesgo al mundo entero.

Más allá de los robots y el caos, el núcleo del relato explora la dificultad de comunicarse entre generaciones a través de Rick, un papá que intenta reconectar con su hija adolescente Katie.

El padre de la novia (1991)

Un clásico indiscutido de la comedia familiar que dura 1 hora y 45 minutos y se puede disfrutar en Prime Video. Dirigida por Charles Shyer, la película muestra a George Banks, un hombre maduro pero de espíritu joven interpretado por Steve Martin, quien no termina de aceptar que su hija de 22 años está a punto de casarse.

El miedo a perderla para siempre y el disparatado coste de la boda desatan una mezcla perfecta de caos, humor y momentos sumamente emotivos.

Un papá genial (1999)



La divertida e icónica comedia de 1 hora y 33 minutos forma parte de la propuesta de HBO Max. Con la dirección de Dennis Dugan, Adam Sandler interpreta a Sonny Koufax, un abogado treintañero irresponsable al que nunca le gustó asumir las obligaciones de la vida adulta.

Tras ser abandonado por su novia debido a su inmadurez, toma la drástica decisión de adoptar a Julian, un niño de cinco años encarnado por los gemelos Dylan y Cole Sprouse, para demostrar que cambió.

Entrenando a papá (2007)

Esta tierna propuesta de 1 hora y 50 minutos se encuentra disponible para ver en Disney+. Dirigida por Andy Fickman, cuenta la historia de Joe Kingman, una egocéntrica estrella de fútbol americano interpretada por Dwayne Johnson que disfruta de una vida perfecta y millonaria hasta que descubre que tiene una hija de 8 años llamada Peyton, interpretada por Madison Pettis.

El deportista deberá aprender a equilibrar su carrera profesional con la responsabilidad de la paternidad.

Juego de gemelas (1998)

El recordado clásico de Nancy Meyers que marcó a una generación tiene una duración de 2 horas y 8 minutos y se ubica en Disney+. La historia se centra en el plan de dos hermanas idénticas separadas al nacer, ambas interpretadas por Lindsay Lohan, que se reencuentran en un campamento de verano.

La película se destaca por mostrar la cariñosa y divertida relación de complicidad que las niñas reconstruyen con su padre, el carismático Nick Parker, encarnado por Dennis Quaid.

No se aceptan devoluciones (2013)

Este gran éxito del cine latinoamericano de 2 horas de duración se puede sintonizar tanto en Netflix como en HBO Max. Dirigida y protagonizada por Eugenio Derbez, la trama sigue a Valentín, un soltero mujeriego de Acapulco cuya rutina cambia por completo cuando una antigua pareja le deja un bebé en la puerta de su casa.

Junto a la pequeña Loreto Peralta, la producción pasa del humor a convertirse en una de las historias más conmovedoras sobre el amor filial.

Secretos y curiosidades sobre las películas seleccionadas





El detrás de escena de estos largometrajes dejó detalles significativos en la industria cinematográfica. En En busca de la felicidad, la gran química entre los protagonistas se debió a que Will Smith y Jaden Smith son padre e hijo en la vida real, una labor que le valió al actor principal una nominación al premio Óscar.

Por su parte, No se aceptan devoluciones rompió marcas históricas al transformarse en la película en español más taquillera de todos los tiempos en las salas de los Estados Unidos.

En el plano técnico, la filmación de Juegos de gemelas requirió el uso de efectos visuales muy avanzados para finales de la década del noventa, obligando a Lindsay Lohan a rodar sus escenas dobles utilizando un auricular oculto que le dictaba las líneas del otro personaje.

Asimismo, el guion de Paternidad se estructuró de manera fiel a partir de las memorias reales plasmadas por el escritor Matthew Logelin en su exitoso libro de vivencias.