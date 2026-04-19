Netflix: la "joya" de ciencia ficción que te hará estremecer con su trama sobre la belleza

"Los feos" es una de esas propuestas de ciencia ficción que atrapan desde el primer momento, combinando tensión y una estética que no pasa desapercibida. Con un clima inquietante, esta película de Netflix Argentina logra estremecer y mantenerte en alerta mientras pone el foco en temas ligados a la belleza y la perfección.

A lo largo de la trama, esa mirada se vuelve cada vez más intensa, generando incomodidad y reflexión al mismo tiempo. Es de esas historias que no solo entretienen, sino que también te dejan pensando en los ideales impuestos y en cómo pueden influir en la forma en la que nos vemos y nos relacionamos.

¿De qué se trata "Los feos", la película para maratonear en Netflix el fin de semana?





¿De qué se trata "Los feos", la película para maratonear en Netflix el fin de semana?

Esta producción plantea un mundo donde cumplir cierta edad significa pasar por una transformación obligatoria para encajar en un ideal de belleza perfecto.

La historia sigue a Tally, una chica que está esperando ese momento como algo natural, casi como un paso más hacia la vida que todos desean. Pero cuando empieza a cuestionar lo que hay detrás de ese cambio, todo se le desarma y la realidad empieza a verse muy distinta.

Tally, es el centro de todo y atraviesa un proceso bastante intenso. Arranca con una mirada más ingenua, creyendo en lo que le enseñaron, pero a medida que se cruza con otras personas que viven fuera de ese sistema, su forma de pensar cambia. Ahí aparecen otros personajes que le muestran otra cara de las cosas, y eso la obliga a tomar decisiones que no son nada fáciles.

Lo que más te queda es esa sensación incómoda que te genera todo el tiempo, como si algo no terminara de cerrar. Más allá de la historia, la película te hace pensar bastante en la presión por encajar, en cómo nos vemos y en lo que estamos dispuestos a hacer para sentirnos aceptados. Es de esas que se ven fácil, pero después te dejan dándole vueltas a varias cosas.

El elenco está encabezado por Joey King, quien lleva el peso de la historia con un personaje que atraviesa varios cambios emocionales. La acompañan Chase Stokes y Keith Powers, que suman distintas miradas dentro de ese mundo, mientras que Laverne Cox aporta una presencia fuerte en un rol clave. Entre todos construyen un elenco que sostiene la tensión y acompaña el desarrollo de la trama.