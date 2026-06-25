Yoshi al rescate: la pochoclera furor del tierno dinosaurio de Mario Bros que todos quieren

Yoshi, uno de los personajes más tiernos y queridos del universo Nintendo, ya tiene su propia pochoclera coleccionable. El producto llegó al mercado como parte del lanzamiento de la nueva película de Mario Bros y se convirtió en uno de los artículos más codiciados.

El recipiente tiene forma tridimensional del propio dinosaurio, con su cuerpo completo recreado en verde brillante y detalles bien definidos: la panza y los cachetes en blanco, las botas en tono naranja y las pequeñas placas de la espalda en rojo intenso.

El rasgo más llamativo de la pochoclera es el gran huevo blanco con manchas verdes, que funciona como el contenedor de las palomitas. En la parte delantera tiene una tapa que se abre o se desmonta, dejando un espacio amplio para cargar el snack.

Dependiendo de la versión, la capacidad suele ir de 1 a 1,5 litros, equivalente a un balde mediano de cine. En cuanto a tamaño, mide aproximadamente entre 25 y 26 centímetros de alto, desde la base hasta la cabeza.

El lanzamiento de la pochoclera se realizó en cadenas de cine de Estados Unidos junto con el estreno de la película, y en algunos casos también llegó a complejos de Latinoamérica, aunque de manera más limitada.

Video: detalles de la pochoclera de Yoshi que acompaña el estreno de la película de Mario Bros

Esta pochoclera fue pensada para coleccionistas, por lo que se agotó rápido en muchos puntos de venta. En sitios de reventa, incluso, aparece a valores altos, mientras que en tiendas oficiales figura como agotado o con reposiciones demoradas.

Para quienes buscan alternativas, existen archivos digitales (STL o 3MF) en diferentes plataformas bajo la búsqueda "Yoshi pochoclera / palomera", que permiten imprimirla en 3D por partes y luego ensamblarla.

Furor por la pochoclera de Yoshi, de la película Super Mario Galaxy.

Un detalle importante para esta opción de pochoclera es tener en cuenta el material: el PLA, común en impresoras 3D, no es el más adecuado para contacto prolongado con alimentos calientes. Por eso, se recomienda usar una bolsa interna de nylon para colocar las palomitas, evitando el contacto directo y facilitando también la limpieza.

¿De qué trata Super Mario Galaxy: la película?

La historia de Super Mario Galaxy: La Película arranca en el Reino Champiñón, donde Mario y Luigi ya están instalados como héroes reconocidos tras los acontecimientos de la primera entrega.

En un clima de relativa calma, el equipo intenta encaminar una etapa más tranquila, incluso mientras buscan ayudar a Bowser, reducido de tamaño, a adaptarse a su nueva condición.

Todo cambia con la aparición de Bowser Jr., que irrumpe con un plan mucho más ambicioso y peligroso. El nuevo villano secuestra a la Princesa Rosalina, conocida también como Estela, con la intención de aprovechar su poder estelar para activar un arma capaz de amenazar la estabilidad del universo.

Yoshi junto a Mario y Luigi en una escena de Super Mario Galaxy: la película.

Ante el ataque, Mario, Luigi, Peach y Toad dejan atrás el Reino Champiñón y emprenden un viaje espacial a bordo del Observatorio del Cometa. La misión los lleva a recorrer distintos mundos de la galaxia en busca de Rosalina, mientras enfrentan desafíos complejos.

En ese recorrido aparece Yoshi, quien se suma al grupo como un aliado clave en la exploración de nuevos planetas. También regresan los Lumas, las estrellas vivientes que aportan tanto ayuda como momentos de humor dentro de la travesía, incluida la recordada Lumalee.

La aventura mantiene el espíritu del videojuego original de Nintendo Wii, con transformaciones y habilidades que se trasladan a la pantalla grande, como los poderes de roca o el traje de abeja de Mario.

El conflicto escala a nivel galáctico, con un objetivo claro: frenar el plan de Bowser Jr. antes de que el universo entero quede en riesgo. La película, además, ya se consolidó como un fenómeno global al superar los 1.000 millones de dólares en taquilla en su estreno de 2026.