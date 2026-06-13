Yo tengo el poder: así es la imponente pochoclera inspirada en el nuevo live action de He-Man

Con el reciente estreno de "Amos del universo" en cines, el mundo de He-Man vuelve a robarse la atención de los fanáticos, esta vez no solo por la película, sino también por una gigantesca pochoclera temática que llegó para acompañar la experiencia en pantalla grande.

El coleccionable en cuestión destaca el combo del Castillo Grayskull. La sorpresa es que no se trata solo de un contenedor de pochoclos, sino de un diseño híbrido que combina comida y bebida en una misma pieza de plástico esculpido.

El cuerpo reproduce la icónica fachada del frente de la fortaleza de Eternia, con su inconfundible forma de calavera texturizada. En su interior, este bloque está pensado para llenarse con palomitas, manteniendo la estética del castillo incluso cuando está en uso.

Una de las torres del castillo funciona como un vaso/tumbler térmico desmontable. Se puede retirar con facilidad de la estructura principal para poder beber sin necesidad de mover todo el conjunto, y luego vuelve a encastrar perfectamente.

La pochoclera tiene 30,7 centímetros de alto, 31,5 centímetros de ancho y 22,8 centímetros de profundidad. Está fabricada en plástico rígido moldeado de alta densidad.

Video: así se usa la increíble pochoclera de "Amos del universo"





El producto se encuentra a la venta en las principales cadenas de cines de Estados Unidos y en distintos países de Latinoamérica.

En el caso de Argentina, lo que lo más recomendable es consultar directamente con las salas de cine o sus plataformas online para confirmar si está disponible y poder conseguirlo.

Así es la gigante pochoclera que se vende en cines con el estreno de "Amos del universo".

Impulsado por el fuerte valor nostálgico de la franquicia y el nivel de detalle del diseño, las primeras unidades ofrecidas en tiendas oficiales online se agotaron en poco tiempo, lo que lo convirtió rápidamente en un objeto muy buscado por coleccionistas de He-Man.

La línea de productos vinculada a la película se completa con un cubo de pochoclos del Trono de Skeletor con luz LED, un recipiente esculpido inspirado en Battle Cat y un vaso con forma de la Espada del Poder, que tiene el sorbete oculto en la empuñadura.

De qué trata "Amos del universo", la nueva película de He-Man

La película de acción real Amos del Universo (Masters of the Universe) llegó a los cines de Argentina el jueves 4 de junio de 2026, un día antes de su estreno en Estados Unidos. El filme tiene una duración de dos horas y veinte minutos y se presenta como una de las grandes apuestas del año dentro del género de acción y fantasía.

La trama funciona como una especie de historia de origen que retoma el espíritu clásico de la franquicia, combinando ciencia ficción, magia y una estética medieval.

Cartel oficial de "Amos del universo", la nueva película de He-Man.

El relato comienza con la separación entre el Príncipe Adam y su mundo durante quince años. Guiado por la Espada del Poder, Adam logra regresar a su planeta natal, Eternia, donde se encuentra con un panorama devastado y dominado por la tiranía de su eterno enemigo, Skeletor.

Para poder liberar a su familia y devolver el equilibrio al reino, Adam debe volver a encontrarse con antiguos aliados como la guerrera Teela y Duncan, también conocido como Man-At-Arms.

La película está dirigida por Travis Knight, responsable de títulos como Kubo y la búsqueda samurái y Bumblebee, y cuenta con un elenco de alto perfil.

Nicholas Galitzine interpreta al Príncipe Adam/He-Man, mientras que Jared Leto encarna a Skeletor. Completan el reparto Idris Elba como Duncan/Man-At-Arms, Camila Mendes como Teela, Alison Brie como Evil-Lyn y Kristen Wiig en la voz del personaje Roboto.