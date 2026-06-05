"Wazaaaaa": la pochoclera de Scary Movie que homenajea una escena icónica del cine

La expectativa por el estreno de la sexta película de "Scary Movie" no para de crecer. En la previa del lanzamiento, se dio a conocer una nueva pochoclera que homenajea una de las escenas más icónicas y reconocibles de toda la saga.

El coleccionable fue presentado en las cuentas oficiales de la cinta y reproduce el teléfono celular "ladrillo" de los años 90, el mismo que aparecía en "Scream" y que luego fue parodiado en la primera entrega dirigida por Keenen Ivory Wayans.

Un detalle llamativo es que la pieza brilla en la oscuridad gracias a un efecto "glow in the dark" en toda su estructura. Además, incluye la palabra "WAZZUP!" estampada en el costado, en grandes letras rojas.

También incorpora un botón real que, al presionarlo, activa un parlante interno con el clásico grito del "Ghostface", uno de los momentos más divertidos de la cinta.

No es la única pochoclera temática que se dio a conocer. Semanas atrás circuló una en forma de bong, en referencia al personaje de Shorty, aunque después se confirmó que se trató de una acción de marketing para promocionar la película.

Así es la nueva pochoclera en forma de teléfono para disfrutar durante "Scary Movie".

En el caso de esta "palomera", como se la conoce en algunos países, medios de Estados Unidos indican que tampoco estaría a la venta en salas, sino que formaría parte de una estrategia promocional para impulsar el estreno, que tuvo lugar el jueves 4 de junio.

De todas formas, más allá de que no llegue a comercializarse en Argentina, es probable que las cadenas de cine lancen baldes metálicos temáticos y vasos especiales para acompañar el furor por la película.

Video: así promocionaron la pochoclera inspirada en el clásico teléfono





Este video promocional, que replica el estilo de las publicidades televisivas de los años 90, muestra a Ghostface "vendiendo" el producto a un precio irrisorio de 67,69 dólares (un guiño evidente al número 69 y al humor característico de la saga), y fue publicado en las redes sociales oficiales de "Scary Movie".

El origen del saludo y por qué se volvió tan furor

El fenómeno de "Wazzup" es uno de los ejemplos más llamativos de la cultura pop porque muestra cómo algo podía volverse viral antes de la existencia de redes sociales como TikTok, Instagram o YouTube.

Su origen real se remonta a un comercial de una reconocida cerveza lanzado a fines de 1999. En ese spot, el saludo aparecía como "Whassup?", una forma exagerada de decir "What's up?" (¿Qué pasa?).

Los personajes se llamaban por teléfono y, de manera descontracturada, se gritaban esa frase con gestos exagerados, sacando la lengua y abriendo los ojos.

La idea se volvió un éxito de manera totalmente orgánica, a través del boca en boca. Era simple y fácil de imitar, por lo que rápidamente la gente empezó a repetirla en su vida cotidiana. Incluso era común que amigos se llamaran solo para gritarse entre risas "¡Wazzuup!".

Pocos meses después del pico de popularidad del comercial, en julio del 2000 se estrenó la primera película de "Scary Movie". Los hermanos Wayans, responsables de la cinta, captaron ese fenómeno y lo sumaron en una de las escenas más recordadas.

El "Wazzup" trascendió gracias a la primera película de "Scary Movie".

Ahí, Ghostface llama a "Shorty" (Marlon Wayans) esperando el típico diálogo de terror, pero la situación se descontrola cuando entran otros personajes a la casa y todos terminan gritando "¡WAZZUUUUUP!", incluido el asesino. La parodia fue tan fuerte que terminó superando al comercial original en la memoria popular.

Con el tiempo, esa escena quedó tan instalada que muchas personas creen que el "Wazzup" nació en la película, cuando en realidad su origen está en aquel recordado anuncio de los años 90.