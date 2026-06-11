El Caballo de Troya llega a los cines convertido en una increíble pochoclera de colección por "La Odisea"

Si hablamos de pochocleras coleccionables, hay una nueva que no pasa desapercibida. Se trata de un increíble Caballo de Troya inspirado en "La Odisea", la nueva película de Christopher Nolan, que fue presentado en las últimas horas y ya genera furor en los fanáticos del cine.

La apuesta fue clara: llevar uno de los elementos más famosos de la historia al mundo de las "palomeras". El resultado fue un producto que rápidamente se volvió viral en redes sociales por su llamativo diseño y sus detalles inspirados en la antigua Grecia.

La pieza reproduce al legendario Caballo de Troya, una figura reconocida por generaciones y asociada a uno de los relatos más conocidos de la mitología. Su tamaño y apariencia la convierten en un objeto difícil de ignorar para los fanáticos.

Uno de los detalles más curiosos está escondido en el cuerpo del caballo. En referencia al relato original, donde los guerreros se escondían en su interior, el compartimento para guardar pochoclos está detrás de una compuerta que se abre en el centro de la figura.

El coleccionable es de plástico rígido con terminaciones que imitan tablones de madera envejecida. La textura busca recrear el aspecto artesanal y monumental del mítico caballo, diferenciándose de las clásicas pochocleras que suelen abrirse desde la parte superior.

Así es la nueva pochoclera de La Odisea, la próxima película de Christopher Nolan (Imagen: redes sociales).

La producción confirmó que el producto va a llegar a importantes cadenas de cine de Estados Unidos y también de Latinoamérica. Como una de esas empresas opera en Argentina, crecen las expectativas de que pueda ponerse a la venta en el país antes del estreno de la película.

Quienes quieran conseguirla van a tener que estar atentos a los canales oficiales de los complejos cinematográficos. Por el interés que ya despertó entre coleccionistas y cinéfilos, no se descarta que algunas cadenas habiliten preventas antes de su lanzamiento en los cines.

Video: la pochoclera de "La Odisea" desde distintos ángulos





¿De qué trata "La Odisea", la nueva película de Christopher Nolan?

Después de conquistar la ciencia ficción, los viajes en el tiempo y los dramas históricos, Christopher Nolan se anima a un desafío diferente. Su próxima película, La Odisea, lleva a la pantalla grande uno de los relatos más famosos de todos los tiempos con una producción gigante.

La historia adapta el clásico poema épico escrito por Homero y sigue el largo regreso de Odiseo, rey de Ítaca, tras el final de la Guerra de Troya. Aunque el conflicto ya terminó, el héroe tiene que enfrentar una travesía llena de obstáculos antes de reencontrarse con su familia.

A lo largo del viaje, Odiseo se cruza con criaturas legendarias, fuerzas sobrenaturales y peligros que ponen a prueba su inteligencia y resistencia. Entre ellos aparecen personajes de la mitología griega como el cíclope Polifemo, las sirenas y distintas divinidades que intervienen en su destino.

Mientras tanto, en su reino la situación se vuelve cada vez más complicada. Muchos creen que el rey nunca volverá, por lo que un grupo de ambiciosos nobles intenta ocupar su lugar y quedarse con el poder, lo que obliga a su esposa Penélope y a su hijo Telémaco a resistir la presión constante.

La Odisea, nueva película de Christopher Nolan.

Según trascendió, Nolan tomó como referencia una reconocida traducción moderna de la obra y mantiene algunos de los recursos narrativos que caracterizan su filmografía.

La producción destaca por su enorme presupuesto y por el uso de tecnología de filmación de última generación. El proyecto reúne a un elenco repleto de figuras reconocidas, encabezado por Matt Damon como Odiseo, Anne Hathaway como Penélope y Tom Holland como Telémaco.

Junto a ellos participan Zendaya, Charlize Theron, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o y Jon Bernthal, entre otros nombres que convierten a La Odisea en una de las películas más esperadas de los próximos años.

La película llega el jueves 16 de julio a los cines argentinos.