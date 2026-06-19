Al infinito y más allá: así es la asombrosa pochoclera de Toy Story que llegó a los cines argentinos

El jueves 18 de junio fue una fecha especial para los fanáticos de Toy Story en Argentina. Con motivo del estreno de la quinta película de la saga protagonizada por Buzz Lightyear y Woody, las principales cadenas de cine lanzaron una increíble pochoclera coleccionable.

El recipiente tiene forma de mochila y fue pensado para que pueda seguir utilizándose una vez terminada la función. Por eso, además de servir para llevar pochoclos, también funciona como un accesorio para guardar distintos objetos.

La parte de atrás de la pochoclera tiene correas ajustables y ganchos para colgarla en los hombros, igual que una mochila infantil. Está fabricada íntegramente en plástico rígido, lo que le permite mantener su forma y proteger lo que se guarde en el interior.

La apertura se encuentra en la parte superior y funciona mediante una tapa con cierre a presión. Al abrirla, queda al descubierto el compartimiento destinado a los pochoclos, mientras que cerrada evita que el contenido se derrame.

Así es la nueva pochoclera de Toy Story 5 que se vende en los cines argentinos.

El diseño exterior de la pochoclera está cubierto por ilustraciones oficiales de Toy Story 5. Entre ellas aparecen Buzz, Woody y otros personajes de la franquicia, acompañados por una combinación de colores turquesa y amarillo que le da un aspecto muy llamativo.

Furor por la nueva pochoclera de Toy Story: ¿Se puede conseguir en Argentina?

Sí. La pochoclera inspirada en Toy Story 5 ya se encuentra disponible en las principales cadenas de cine del país. Debido a la alta demanda que suelen tener este tipo de coleccionables, lo más recomendable es consultar la disponibilidad en los canales oficiales de cada empresa y, si existe la opción, realizar la compra online.

También puede adquirirse directamente en los complejos de cine, siempre que haya unidades en stock. La mochila se entrega cargada con pochoclos y, una vez terminada la función, puede reutilizarse para guardar distintos objetos gracias a su diseño resistente e impermeable.

El valor del producto ronda entre los $78.000 y los $85.000, dependiendo de la cadena y de las promociones vigentes. Además, los fanáticos de la saga también pueden conseguir otros artículos coleccionables, como los clásicos baldes temáticos y vasos inspirados en la película.

El coleccionable de la película animada ya está a la venta en los cines de Argentina.

Algunas unidades ya comenzaron a aparecer en plataformas de compraventa por precios más elevados. En esos casos, los valores oscilan entre los $90.000 y los $150.000, según la disponibilidad y la demanda.

La película, que se estrena en los cines argentinos este 18 de junio, marca el regreso de Woody, Buzz Lightyear y compañía a la pantalla grande.

En esta nueva aventura, los juguetes deberán enfrentarse a un desafío muy actual: el avance de la tecnología, representado por una pantalla que se convierte en una de sus principales amenazas.