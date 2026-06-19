La pochoclera más buscada: el tierno alien de "Proyecto Hail Mary" ya tiene su propio coleccionable

El alien Rocky, gran corazón de la película "Proyecto Hail Mary", tiene su propia pochoclera 3D y su diseño despertó la locura total. Se trata de un coleccionable especial que acompaña el éxito de la nueva cinta con Ryan Gosling, que ya se ubica entre los más buscados.

A diferencia de los pochocleros tradicionales, este diseño se inspira directamente en una idea clave del filme que tiene a Ryan Gosling como protagonista: la necesidad de mantener separados los ambientes de los dos personajes principales por sus diferencias biológicas.

El contenedor tiene forma de estructura esférica transparente, con un diseño tipo cúpula geodésica hecha de paneles triangulares. Ahí es donde se colocan los pochoclos, simulando el "hábitat" que aparece en la historia.

La figura de Rocky, hecha en plástico rígido con textura, reproduce su apariencia de ser rocoso, con tonos marrones y vetas verdosas. Está ubicada en la parte superior del recipiente, como si estuviera sosteniendo o rodeando el domo con sus extremidades.

El producto incluye una tapa con bisagra arriba, que se levanta fácilmente para poder cargar y consumir los pochoclos.

La pochoclera de Rocky, el tierno alien de "Proyecto Hail Mary".

El lanzamiento de la pochoclera fue confirmado en las principales cadenas de cine de Estados Unidos con el estreno de "Proyecto Hail Mary". Por ahora, su llegada a otros mercados, como América Latina, no fue anunciada de forma oficial.

La película se convirtió en una de las más comentadas del año y muchos la destacan como una de las mejores de 2026, tanto por la dirección como por las actuaciones y por la emoción que logra transmitir en el público.

Como dato extra, para quienes cuentan con impresora 3D, la web oficial de la película llegó a ofrecer en su momento archivos STL gratuitos con modelos de Rocky y de la nave, disponibles para descargar e imprimir en casa.

Video: así es la increíble pochoclera del alien Rocky





De qué trata "Proyecto Hail Mary"

La película sigue la historia de Ryland Grace (Ryan Gosling), que despierta solo en una nave espacial en medio del espacio profundo. El problema es que no recuerda nada: no sabe quién es, ni dónde está, ni cuál es su misión. A su alrededor solo hay tecnología y los cuerpos de sus compañeros.

Con el paso del tiempo, empieza a recuperar fragmentos de su memoria. Así se entera de la situación en la Tierra: el Sol está perdiendo energía porque un microorganismo alienígena lo está afectando, lo que pone en riesgo la vida en el planeta y podría provocar una era de frío extremo.

Para intentar salvar a la humanidad, se organiza una misión desesperada encabezada por una funcionaria inflexible, Eva Stratt (Sandra Hüller). El objetivo es enviar la nave Hail Mary a otro sistema solar, donde se cree que existe una posible solución al problema.

"Proyecto Hail Mary" llegó a los cines argentinos en marzo y se convirtió, para muchos, en una de las mejores historias del año.

Ryland termina formando parte de esa misión casi sin planearlo. Ya en el presente, descubre que es el único sobreviviente y que no hay forma de volver a la Tierra.

En ese contexto aparece un giro clave: no está solo en el espacio. Se encuentra con una nave de otra civilización que enfrenta el mismo peligro con su propio sol. De ahí surge Rocky, una criatura alienígena que se comunica de manera totalmente distinta y que también busca una solución.

Desde ese momento, la historia se centra en cómo ambos intentan entenderse, crear una forma de comunicación y trabajar juntos para resolver un problema que afecta a sus dos mundos.