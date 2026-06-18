"Tu amigable vecino, el Hombre Araña": así es la pochoclera inspirada en el superhéroe que todos quieren tener

Spider-Man, el superhéroe que conquista a chicos y grandes desde hace generaciones, volverá a los cines en pocas semanas con una nueva aventura y, junto con el estreno, se conoció la llamativa pochoclera 3D que ya causa furor en los fanáticos por su diseño original.

El coleccionable tiene la forma de un edificio de Nueva York, con una fachada de ladrillos y un pequeño comercio en la planta baja, mientras que una figura tridimensional de "Spidey" aparece trepando por una de las paredes, como en sus escenas entre los rascacielos de la ciudad.

A diferencia de las "palomeras" de años anteriores, esta pochoclera se enfoca por completo en la estética urbana, cotidiana y "callejera" que va a tener la nueva cinta protagonizada por Tom Holland.

El diseño también destaca por la cantidad de detalles incorporados, como los ladrillos de la fachada, las escaleras de emergencia y un pequeño comercio identificado como "Deli-Grocery" en la planta baja.

La parte superior del producto es amplia y abierta, una característica que facilita comer los pochoclos sin que se caigan.

Así es la asombrosa pochoclera que llegará a los cines con la nueva película de Spider-Man.

El coleccionable llega para el estreno de la nueva película de "Spidey"





La pochoclera fue presentada en las últimas horas en Estados Unidos como parte de la promoción de Spider-Man: Brand New Day (Spider-Man: Un nuevo día), la nueva película del superhéroe que llegará a los cines argentinos el 30 de julio y cuyas entradas ya pueden conseguirse a través de la preventa.

Por el momento, el producto fue anunciado para las principales cadenas de cine estadounidenses. En Argentina todavía no se confirmó si estará disponible esta versión o si las salas locales ofrecerán algún otro coleccionable especial vinculado al estreno.

También se anunciaron otras versiones para los fanáticos del superhéroe. Entre ellas aparecen una pochoclera con la clásica máscara de Spider-Man y otra inspirada en una de sus manos lanzando telarañas.

A esto se suman los tradicionales baldes decorados con imágenes de la película, además de vasos temáticos que completan la colección vinculada al esperado estreno.

Los demás coleccionables que se venderán en cines por la película del Hombre Araña.

¿De qué trata Spider-Man: Un nuevo día?





La próxima película del Hombre Araña va a abrir una etapa completamente diferente para el personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Bajo el título Spider-Man: Brand New Day, la producción deja atrás la temática de "Home" que identificó a las tres entregas protagonizadas por Holland y presentará una versión renovada de Peter Parker.

La trama se ubica varios años después de los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home. Después del hechizo lanzado por Doctor Strange, que borró de la memoria de todos la identidad de Peter, el joven héroe enfrenta una realidad muy distinta: nadie lo recuerda.

Spider-Man: Un nuevo día se estrenará en cines argentinos el jueves 30 de julio.

En este nuevo escenario, Peter transita la adultez en soledad y encuentra refugio en su rol como protector de Nueva York. Sin el apoyo de amigos o familiares cercanos, dedica gran parte de su tiempo a combatir el crimen en las calles de la ciudad.

Sin embargo, la exigencia física y emocional de esa rutina comienza a pasarle factura. Según adelantaron los tráilers, el protagonista experimentará cambios inesperados en sus habilidades, lo que dará lugar a una nueva etapa en la evolución de sus poderes.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los fanáticos es la aparición de telarañas orgánicas que surgen directamente de sus muñecas, una característica asociada a la versión de Spider-Man interpretada por Tobey Maguire y que hasta ahora no formaba parte de esta encarnación del personaje.

La película también sumará nuevos enemigos inspirados en los cómics. Entre ellos aparecen integrantes de la organización criminal conocida como La Mano, además de personajes como Boomerang y Tarantula.

Junto a Tom Holland van a regresar varios nombres conocidos para los seguidores de la saga. El elenco incluye a Zendaya, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Michael Mando y Sadie Sink, entre otras figuras.