Si hay una película que fue exitosa en los años noventa, esa fue " Mi Pobre Angelito". Su simpática y divertida narrativa atrapó rápidamente a millones y millones de personas a nivel mundial. Fue este público el responsable de que, entre sus dos películas, se recaudara un número cercano a los 850 millones de dólares. Desde entonces, sus protagonistas tomaron diferentes caminos y uno de ellos, fue detenido recientemente por agredir a su novia.

Se trata de David Ratray, quien interpretó a "Buzz McCallister" en dicho filme y fue detenido recientemente por “violencia doméstica” y “agresión por estrangulamiento”, producto de un altercado en el hotel Hyatt, ciudad y estado de Oklahoma (Estados Unidos).

¿Qué pasó con David Ratray?

Según trascendió, ambos mantuvieron una acalorada discusión en su habitación, cuando ella le acercó dos papeles de fanáticas de la película que habían reconocido, mientras estaban en el bar del complejo. El objetivo era simple, que les de su autógrafo. Para su sorpresa, la reacción de Ratray no fue la esperada, puesto que, en sus propias palabras, “me estranguló y me tapó la boca con la mano”.

David Ratray se puso en la piel de Buzz McCallister en las dos entregas de M i Pobre Angelito.

Aunque no se dio a conocer la identidad de quien ahora es su ex pareja, informaron que le sacó la mano, le pegó en la cara y corrió hacia su habitación, en donde llamó a la Policía. Esta es una de las “campanas”, ya que la que fue difundida por el actor y por otros medios de comunicación, indican que en realidad la discusión fue verbal, no física y que, tras el hecho, cada uno siguió su camino.

En adición, cuando todavía se trataba de rumores, Ratray supo decir que solo fue una “discusión” que derivó en la separación de la pareja. ¿Qué pasó luego de que fuera detenido? Pasó unas horas tras las rejas, hasta que abonó una "interesante" fianza, fijada en 25 mil dólares.

Fue liberado tras pagar 25 mil dólares como fianza.

Su papel en Mi Pobre Angelito

Se puso en la piel de Buzz McCallister, hermano del popular Kevin, quien fue interpretado por Macaulay Culkin. Precisamente, este último sugirió no muy lejos en el tiempo y en diálogo con la revista People, que todo el elenco podría reunirse.

.

Esto entró en escena luego de que Airbnb, hiciera público que se podrá alquilar parte de la casa que se inmortalizó en la película.

“En esta temporada navideña seguimos las reglas de mi hermano más chico, así que sentite libre de comer comida chatarra, mirar televisión basura, pedir prestada la loción para después de afeitarse de mi padre y elegir tu propia aventura con un plan de batalla como guía. Solo quedate fuera de mi habitación, ¿de acuerdo?”, redactó Culkin en forma de invitación.