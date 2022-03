El estreno de la última película de Guillermo Francella, "Granizo", tuvo muy buenos comentarios de quienes pudieron disfrutar de ella. No obstante, el film dirigido por Marcos Carnevale incluyó un cuestionado detalle que hizo saltar al público cordobés, generó polémica y se hizo viral.

Una usuaria e influencer de TikTok vio la película y decidió hacerle una crítica que dejó mal parados a los productores. La joven es @lavateki_, quien dejó la dura reseña en las redes sociales.

En la película de Francella, el actor interpreta a Miguel Flores, un meteorólogo que tiene un programa llamado "El show del tiempo" y que tiene la particularidad de que jamás le erró a un pronóstico. Sin embargo, no pudo ver una granizada en la ciudad de Buenos Aires, la cual provocó daños a cientos de miles de personas que lo repudiaron luego de haber cometido el único desacierto en su carrera profesional.

Tras los terribles acontecimientos, el meteorólogo se muda a su ciudad natal en Córdoba, donde vive una de sus hijas, con la cual no tienen una buena relación y que se llama María Verónica Peralta. Este personaje es interpretado por la actriz Romina Fernandes, quien al no ser cordobesa, intenta imitar la tonada.

El detalle que enfureció a los cordobeses

La práctica actoral que lleva a cabo Fernandes para imitar el acento que tiene la gente en esa provincia fue muy criticada por los cordobeses y, una de las críticas que se hicieron virales fue la de esta usuaria de TikTok.

"La voy a hacer corta, voy a tratar de no enojarme. Hoy entro a Netflix, veo que había una película de Francella a estrenarse. La verdad que todo bien, me pareció muy gracioso todo, diferente, me dieron ganas de verla, hasta que aparece la hija de Francella que es aparentemente cordobesa, pero no es cordobesa la chica, es de otra provincia, andá a saber de qué provincia es y la ponen a hacer de cordobesa", criticó la joven.

Luego, un poco más enojada por el asunto, la chica sostuvo: "Yo soy cordobesa, vivo en Córdoba, todos los días veo cordobeses. Algunos serán choferes de taxis, algunos serán empleados de comercio, hay actores, actrices, hay profesores de escuela, hay cordobeses que no trabajan de nada, hay cordobeses que son boludos, cordobeses que son piolas, cordobeses hay".

La usuaria de TikTok remarcó, de forma irónica, que "un montón de cordobeses hay" y que los ve "todos los días". "No es mentira, yo los veo. 'Culiado' dicen, hablan como cordobeses, pongan cordobeses. Cordobeses hay, pongan cordobeses, no les cuesta nada, busquen uno, el del almacén, el kiosquero, cualquiera que sea cordobés, no les cuesta, no actúen de cordobeses, cordobeses hay", insistió en su argumento.

Los comentarios sobre la película de Francella en Netflix

"Tenés toda la razón"; "Soy cordobesa y me saca que hagan eso"; "A nadie le sale imitar nuestra tonada", fueron algunos de los comentarios que los demás usuarios le dejaron en TikTok.

“Granizo, la película de Francella y la necesidad de forzar una tonada, que no les sale ni les va a salir, en vez de contratar a un actor cordobés”, comentó un usuario. “Lo exagerado que está el acento cordobés en la nueva película de Francella, por favor”, dijo otra usuaria.

Mientras tanto, otra persona espetó: “No es por ser mala, pero ¿en serio no les duele escuchar el intento de acento cordobés de la hija de Francella en la película de Netflix que sale ahora? Empiecen a contratar actores de Córdoba o usen otra provincia en su película la próxima”.

