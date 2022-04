En las últimas horas, hay una nueva serie colombiana que la está rompiendo en Argentina. Se trata de "Pálpito", una ficción protagonizada por el argentino Michel Brown, conocido mundialmente por interpretar a Franco Reyes en Pasión de Gavilanes, Ana Lucía Domínguez, quien también actuó en aquella emblemática novela como Ruth Uribe y Lidia Reyes y con la participación de Julián Cerati, sobrino del líder de "Soda Stereo".

A tan solo cinco días de su estreno, Pálpito se ubica en el primer puesto de las series más populares en Netflix.

Está disponible en Netflix desde el pasado viernes y este lunes ya se encuentra en la primera posición entre las 10 series más populares de Argentina hoy, seguida por "Ni una palabra", "Anatomía de un escándalo", "Café con aroma de mujer" y la española, "Élite".

¿De qué trata Pálpito, la nueva serie de Netflix?

Clasificada dentro de los géneros de misterio, suspenso y thrillers, la plataforma resume Pálpito como: "Un hombre empeñado en vengarse de la organización de tráfico de órganos que asesinó a su esposa se involucra por casualidad con la mujer que recibió su corazón".

La historia sigue la vida de Simón Duque (Brown), un hombre al que su vida le cambia de repente cuando tras un accidente de tránsito secuestran a su esposa y la asesinan para sacarle el corazón.

En un intento desesperado por conocer la verdad detrás de este crimen, él empieza a meterse en caminos oscuros y peligrosos para investigar qué pasó con su pareja, quién o quiénes son los verdaderos culpables y quién lleva ahora el corazón de su amada.

Michel Brown y Julián Cerati en un descanso de las grabaciones de Pálpito (Instagram).

Quién es Julián Cerati, el sobrino de Gustavo Cerati

Tiene un apellido muy conocido en la Argentina, pero más allá del peso de su nombre, busca hacerse conocido por su talento. Si bien ya había incursionado en la actuación de forma local, en octubre del año pasado estrenó su primera película de alcance internacional: "Misfit". Si bien no llegó a los cines del país, fue una producción de Enchufe TV y estuvo en Perú, Ecuador, México, Bolivia, Panamá, Guatemala, El Salvador y Costa Rica.

Por aquel entonces aseguró que no le fue difícil desprenderse de la etiqueta de "el sobrino de". "Si me dedicara a la música creo que sí, pero en la actuación es solo anecdótico. Hay mucha gente que lo conoce, sobre todo la gente grande que lo reconoce. Si me dedicara a la música sería una mochila gigante, pero en lo actoral no ha sido una mochila", confesó a El Comercio.

Gustavo Cerati, además de ser su tío, era su padrino y todavía lo recuerda con mucho afecto. "Pasó mucho tiempo desde que él falleció y yo era muy chiquito. Sí, teníamos una relación y estaba muy presente en mi familia siempre. Tengo recuerdos familiares, pero queda su música en mi corazón y en el de mi familia", sentenció.