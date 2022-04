Tras el éxito conseguido con novelas como Café con aroma de mujer o La reina del flow, Netflix decidió aportar nuevamente a ese tipo de contenido y el pasado miércoles estrenó una serie original de origen colombiano que aborda una temática muy oscura: el tráfico de órganos. Se trata de Pálpito, una tira de protagonizada por el actor argentino Michel Brown.

La nueva producción de la plataforma de streaming posee todos los elementos para convertirse en un éxito: drama, acción, suspenso y adrenalina. Una combinación que logra jugar con la psicología del espectador y ya está rindiendo frutos: es uno de los títulos más vistos (Actualmente, en Argentina, ocupa la segunda posición en el Top Ten).

Ambientada en 2022, la historia sigue la vida de Simón Duque (interpretado por Brown), un hombre al que su vida le cambia de repente cuando tras un accidente de tránsito secuestran a su esposa y la asesinan para sacarle el corazón.

El show fue creado y escrito por Leonardo Padrón y dirigido por Camilo Vega bajo la producción ejecutiva de Clara María Ochoa y Ana Piñeres. Tiene 14 episodios, de 45 minutos cada uno.

¿De qué se trata Pálpito, la nueva serie de Netflix?

"Un hombre empeñado en vengarse de la organización de trágico de órganos que asesinó a su esposa se involucra por casualidad con la mujer que recibió su corazón", dice sinopsis oficial.

En un intento desesperado por conocer la verdad detrás de este crimen, el protagonista de la historia, Simón, empieza a meterse en caminos oscuros y peligrosos para investigar qué pasó con su pareja, quién o quiénes son los verdaderos culpables y quién lleva ahora el corazón de su amada.

Esa persona es Camila, la otra gran protagonista, que a lo largo de los episodios sospecha que algo extraño pasó cuando recibió el trasplante y se acerca cada vez más al personaje de Simón hasta enredarse en una historia de amor que será una trampa para ambos. Mientras que el esposo de ella, Zacarías, tendrá mucho que ver en lo ocurrido y es villano de la tira.

"Es una historia llena de drama, de pasión, de misterio. Muestra un poco el lado obsesivo y controlador del amor, pero también el lado bonito como la admiración y el respeto", afirmó Ana Lucía, en diálogo con Infobae.

Por su parte, el actor argentino sostuvo: "Habla de las relaciones humanas, de lo que estarías dispuesto a hacer por amor, habla de la familia, habla del olvido, habla del poder. Creo que tenemos una serie que no se enfoca únicamente en una historia de amor o de acción. Tiene un aire como de multigénero, de repente hay una gran historia de amor, de repente puede ser un thriller, pero sí creo que tiene algo muy particular, que es un perfecto híbrido entre un relato que tiene que ver con el amor, aunque no es un melodrama".

Pálpito: reparto

El elenco está encabezado por Michel Brown como Simón; Ana Lucía Domínguez como Camila; Sebastián Martínez como Zacarías y Margarita Muñoz como Valeria.

Completan el reparto: Juan Fernando Sánchez; Moisés Arizmendi; Julián Cerati; Valeria Emiliani; Camilo Amores; Juan Tarquino; Mauricio Cujar y Jaqueline Arenal.

Las ex estrellas de Pasión de Gavilanes, Michael Brown y Ana Lucía, vuelven compartir elenco en Pálpito.